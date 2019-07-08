От Эрмитажного театра и «Жизни за царя» до наших дней: как появилась опера и где ее можно послушать в Петербурге

Российская опера

19 мая 1908 года в Париже должна была состояться громкая премьера оперы «Борис Годунов» Модеста Мусоргского в рамках открытия «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Впоследствии этот момент стал началом многолетней славы отечественного искусства за рубежом, а музыка Мусоргского коренным образом повлияла на творчество Равеля, Дебюсси и все молодое поколение французских композиторов.

Но в ночь перед премьерой, после грандиозной генеральной репетиции, в отель к Дягилеву неожиданно пришел бледный и взволнованный Шаляпин, игравший заглавную роль в опере. Обессиленный Федор Иванович в лихорадке творческого волнения жаловался: «Я завтра не могу петь... У меня трак... Боюсь... Не звучит». Сергей Павлович всеми силами пытался успокоить артиста, но все было напрасно. Весь вечер они провели вместе в салоне, и только под конец Шаляпин стал спокойнее и увереннее, но в самый последний момент перед уходом на него опять накатила новая волна беспокойства. Страх и бессилие овладели им, и Федор Иванович просто не в силах был уйти, так он боялся остаться один, без поддержки Сергея Павловича. В итоге Шаляпин провел неспокойную тревожную ночь прямо в отеле Дягилева, кое-как расположившись на маленьком диванчике, который был раза в два меньше громадного Федора Ивановича.

На следующий день прошла громкая премьера оперы «Борис Годунов», впоследствии ее «называли шедевром и находили ей аналогию лишь в созданиях Шекспира». Публика Парижа была потрясена, люди в зале взбирались на кресла, в исступлении кричали, стучали, плакали в восторге. Русский гений завоевал столицу мира, а затем показал и на всю остальную планету новое русское чудо – чудо шаляпинского «Бориса Годунова», которое было до тех пор известно одной только России.

Как вспоминал потом сам Шаляпин: «Мы ставили спектакль целиком, что невозможно в России вследствие цензурных условий. У нас, например, сцена коронации теряет свою величавость и торжественность, ибо ее невозможно поставить полностью, а в Париже в этой сцене участвовали и митрополит, и епископы, несли иконы, хоругви, кадила, был устроен отличный звон. Это было грандиозно».

Дягилев показал зарубежной публике «подлинную Русь» и не пожалел для этого ни времени, ни сил. Художник оперы Иван Билибин специально ездил в Архангельскую область, чтобы купить настоящие русские сарафаны и вышитые ткани, а сам Сергей Павлович ходил по петербургским барахолкам и искал старинные предметы обихода и традиционную одежду. Впоследствии всю свою постановку «Бориса Годунова» Дягилев передал французской Гранд-опере.

Сергей Дягилев. Фото: culture.ru

Новомодное итальянское искусство

Опера зародилась в Италии на рубеже XVI-XVII веков, а в 1637 году в Венеции был открыт первый оперный театр. До этого были популярны мистерии, один из жанров европейского средневекового театра, связанные с религией. Сюжет их обычно брался из Библии или Евангелия и совмещался с различными бытовыми комическими сценами. Музыка в мистериях сначала появлялась только эпизодически. Уже к концу XVI века в представлениях начало практиковаться одноголосное пение, что приближало их к опере, какой мы ее знаем сейчас. Считается, что первый музыкальный спектакль с пением был поставлен в 1594 году на сюжет древнегреческого мифа о борьбе бога Аполлона со змеем Пифоном.

Опера в царской России появилась в 1736 году, когда итальянская оперная труппа приехала с постановкой ко двору Анны Иоановны. Аристократическое общество быстро признало новый вид искусства средством отличного развлечения и стало приглашать иностранных композиторов для создания новых опер. Через несколько лет была создана придворная итальянская опера, а во второй половине XVIII века появились публичные оперные представления в крепостных театрах. Первой оперой на русском языке в 1755 году стала постановка итальянского композитора Франческо Арайя на сюжет древнегреческого мифа.

Как вид искусства, опера – это сложное музыкально-драматическое произведение, которое сочетает музыку, слово, сценическое действие, изобразительное искусство (декорации, костюмы) и хореографию (балет). Считается, что это самый сложный из существующих традиционных музыкальных жанров с точки зрения ее сочинения. Во всем мире поклонников оперы с годами не становится меньше, ведь где еще можно послушать красивую музыку и посмотреть театральное действие, основанное на литературе (либретто). Самый важный элемент оперы – это пение, именно человеческий голос передает все оттенки переживаний, психологическое состояние героя, его характер и темперамент. Не менее важно драматическое действие и сюжет оперы. Музыка же обогащает понимание происходящего на сцене и общего характера произведения. В общем же получается уникальное сочетание, которого нет больше ни в одном виде искусства.

Первую русскую оперу, сочиненную на отечественный сюжет, написал Евстигней Ипатович Фомин, «Новгородский богатырь Василий Болеславович» был поставлен на либретто императрицы Екатерины II в 1786 году в Эрмитажном театре Зимнего дворца. В 1788 году Фомин написал одну из наиболее известных своих опер «Американцы» на либретто еще молодого Ивана Андреевича Крылова. Широко известна и другая опера Евстигнея Ипатовича – это мелодрама «Орфей и Эвридика», написанная в 1791 году на текст драматурга Якова Княжнина. В итоге, произведения Фомина, одного из первых профессиональных русских композиторов, оказали сильное влияние на дальнейшее развитие русской оперы.

Фото: culture.ru

До и после Глинки

Формирование русской оперной школы весь XVIII век шло под влиянием просветительских идей, выражавшихся в стремлении правдиво изобразить народную жизнь. Музыка первых постановок была тесно связана с русской народной песней, так композиторы обрабатывали мелодии, делая их основой оперы. Например, в произведении «Санктпетербургский гостиный двор» (1792) с большой точностью воспроизведен народный свадебный обряд, а в «Ямщиках на подставе» (1787) Фомин создал первый образец народно-хоровой оперы, ставшей позже традиционной. В начале XIX века большинство постановок в русском музыкальном театре ставилось в смешанных жанрах: трагедия с музыкой, водевиль, комическая опера и опера-балет. До Глинки русская опера не знала произведений, драматургия которых опиралась бы только на музыку без каких-либо разговорных эпизодов.

Сюжеты первых русских опер нередко выдвигали антикрепостнические идеи, характерные и для русского драматического театра, и русской литературы в конце XVIII века. Такие тенденции тогда еще не успели сложиться в цельную систему, они выражались в сценах из жизни крестьян, в показе притеснения их помещиками, в сатирическом изображении дворянства. И все же опера уже с первых шагов сложилась как искусство демократическое. В годы Отечественной войны и декабристского движения широко стала распространяться тема патриотизма. Она стала основой многих драматических и музыкальных спектаклей, идеи гуманизма и протест против социального неравенства появились и в театральном искусстве.

В первые десятилетия XIX века придворный и частный театр постепенно отмирали, и монополия переходила в руки к государству. При этом музыкально-театральный быт обеих столиц был очень оживленным. Опера, как заметил Чайковский, была жанром, который давал возможность «говорить языком масс», поэтому популярность ее росла год от года. Она также позволяла художественно освещать крупные идеологические, исторические, психологические и прочие проблемы, занимавшие умы русских людей тех времен.

Фото: regnum.ru

Классическая русская опера

В 1825 году в Москве был открыт Большой театр. Это один из крупнейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета. К этому моменту русская опера догнала итальянскую, французскую и немецкую национальные оперные школы. Многосторонний характер развития оперного театра в России XIX века способствовал обогащению мирового реалистического искусства. Произведения русских композиторов открыли новую область оперного творчества, внесли в него новые принципы построения музыкальной драматургии, приблизив этот вид искусства к другим видам музыкального творчества, прежде всего к симфонии.

В 1836 году появилась опера Михаила Ивановича Глинки «Жизнь за царя», ставшая первой большой классической русской оперой и ознаменовавшая новую эпоху. До сих пор творчество этого композитора не перестает казаться чудом, поменявшим всю музыкальную историю России. Глинка рос в эпоху идей декабризма, что позволило ему поднять художественное содержание своих опер на новую высоту. Он был первым русским композитором, в творчестве которого образ народа, обобщенный и глубокий, стал в центре всего произведения. Тема патриотизма в его творчестве была неразрывно связана с темой борьбы народа за независимость.

Второй большой оперой Михаила Ивановича стала «Руслан и Людмила» по произведению Пушкина. Она положила начало народно-эпическим русским операм. Значение ее для русской музыки оказалось огромным, она отразилась не только в театральных жанрах, но и симфоническом искусстве. Глинка первым из русских авторов решил проблему сценической речи, его музыкальные «номера» были написаны в традиционных сольных, ансамблевых, хоровых формах и оказались наполнены столь новым интонационным содержанием, что ассоциации с итальянскими или иными моделями были окончательно преодолены.

После Глинки место главного оперного композитора занял Александр Даргомыжский. В его творчестве проявились качества, рожденные новыми общественными условиями и темами, пришедшими в русское искусство. Горячее сочувствие к униженному человеку, сознание пагубности социального неравенства, критическое отношение к общественному устройству нашли отражение в творчестве Даргомыжского, связанном с идеями критического реализма в литературе. Его центральным оперным произведением считается «Русалка» по драме Пушкина, поставленная в 1856 году.

Мировые звезды

XIX век стал эпохой русской оперной классики, временем, когда великие композиторы создали шедевры в различных жанрах оперного искусства: драмы, эпоса, героической трагедии и комедии. Они создали новаторскую музыкальную драматургию, родившуюся в тесной связи с совершенно новым содержанием опер. Характерными чертами русской оперной классики стали определяющая роль массовых народных сцен, многосторонняя характеристика действующих лиц, новое толкование традиционных оперных форм и создание иных принципов музыкального единства всего произведения.

Модест Мусоргский назвал свои главные произведения «Борис Годунов» (1872) и «Хованщина» (окончена Римским-Корсаковым в 1882 году) «народными музыкальными драмами», так как народ в них стоит в центре всего произведения.

Всех композиторов конца XIX века вдохновляли высокие идеи гуманизма и демократического просветительства. Так, Николай Андреевич Римский-Корсаков написал 15 опер, среди которых есть и эпичная «Псковитянка», (1872), и уникальные народно-сказочные оперы «Снегурочка» (1881), «Садко» (1896), «Кащей бессмертный» (1902) и «Золотой петушок» (1907).

Петр Ильич Чайковский, в свою очередь, прославился лирико-психологическими операми, а также был автором трех исторических постановок. Оперы «Опричник» (1872) и «Мазепа» (1883) были посвящены драматическим событиям из русской истории. Композитор сумел раскрыть в них характерные черты изображаемой эпохи через судьбу отдельных людей.

Стравинский и Дягилев в аэропорту Лондона, 1926. Фото: moiarussia.ru

И все же, до открытия «Русских сезонов» Дягилева, мало кто знал об уникальном русском оперном искусстве. Русские школы оперы и балета покорили весь мир благодаря парижским представлениями в 1908-1914 годы. Эпоха Серебряного века была ознаменована и первыми операми двух крупнейших русских композиторов XX века – Игоря Федоровича Стравинского и Сергея Сергеевича Прокофьева. Стравинский активно обращался к оперному жанру только в своем «русском периоде» до конца 20-х годов, а для Прокофьева опера оставалась ведущим жанром до конца его жизни в 1950-х годах.

Свою первую оперу «Маддалена» (1911) Прокофьев создал в 19 лет, а известность она получила уже после смерти композитора, как и многие произведения Сергея Сергеевича увидели свет только в наши дни. Лишь в советское время у Прокофьева были поставлены четыре оперы: Семен Котко (по повести Катаева, 1940), и Повесть о настоящем человеке (по Полевому, 1948), Дуэнья (по Шеридану, 1940) и Война и мир (по Толстому, поставлена в 1960). Последние две стали настоящими шедеврами.

Сложную судьбу имели и две оперы Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, «Нос» (1929) и «Леди Макбет Мценского уезда» (1932). Именно Леди Макбет, премьера которой прошла с огромным успехом, стала «объектом» программной статьи в газете «Правда» Сумбур вместо музыки (1934), которая сильно повлияла как на судьбу Шостаковича. Поскольку жанр оперы считался одним из самых «демократических» и в то же время самых «идеологических», органы, руководившие искусством, в 1920-1930 годы поощряли композиторов к работе, но и строго ее контролировали. К середине 1930-х годов оперное искусство постепенно угасало, в 1960-х композиторы начали возвращаться к жанру классической оперы, но все же больше использовали «гибридные» постановки (опера-балет, опера-оратория и т.д.), а также в это время широко стали развиваться забытые жанры камерной оперы и особенно монооперы.

Опера в современном мире

Опера по-прежнему популярна и оперные спектакли регулярно ставятся и посещаются. Крупнейшими по количеству мест для зрителей зданиями оперных театров мира являются Метрополитен Опера в Нью-Йорке (3 800 мест), Опера в Сан-Франциско (3 146 мест) и Ла-Скала в Италии (2 800 мест). Они созданы специально для показа оперных постановок и оснащены большой сценой с дорогостоящим техническим оборудованием, оркестровой ямой и зрительным залом в несколько ярусов.

Самыми популярными мировыми постановками признаны оперы «Травиата» Верди, «Кармен» Бизе, «Богема» и «Тоска» Пуччини, а также «Волшебная флейта» Моцарта. Полвека назад в США появился новый жанр рок-оперы, ставший очень популярным не только в западном мире, но и в СССР. «Юнона и Авось» (1980) Алексея Рыбникова до сих пор часто встречается в репертуаре и сохранила свою популярность. Несколько лет назад появился новый жанр оперы в стиле реп, или хип-хопера. За рубежом такие постановки идут с 1990-х годов. В России в 2018 году прошла премьера оперы «Хипхопера: Орфей & Эвридика» Ивана Алексеева (Noize MC).

Детская опера Сергея Баневича «Кот Мурыч» в Мариинском театре. Фото: vk.com/mariinskytheatre

Самые популярные русские классические оперы

«Жизнь за царя» или «Иван Сусанин», Глинки. Она рассказывает о событиях 1612 года, польском походе на Москву. Премьера прошла почти 200 лет назад на сцене петербургского Большого театра. После революции к советской действительности сюжет адаптировал Сергей Городецкий. С 1945 года опера «Иван Сусанин» открывает сезон в Большом театре. В 1993 году спектакль был представлен на историческом месте в Ипатьевском монастыре Костромы, где происходили эти события 400 лет назад.

«Князь Игорь», Александра Бородина. Сценическое воплощение «Слова о полку Игореве», над которым композитор работал на протяжении 18 лет, но так и не закончил свой труд. Дописывали произведение по черновым записям Александр Глазунов и Николай Римский-Корсаков. Премьера состоялась в Мариинском театре в 1890 году. Спустя девять лет в Праге прошла европейская премьера, а в 1914 году «Князя Игоря» увидел Париж в оформлении Николая Рериха.

«Борис Годунов», Модеста Мусоргского. В основе оперы лежит сюжет одноименной трагедии Пушкина. Композитор сам писал либретто на протяжении пяти лет, используя исторические материалы Карамзина. Премьера состоялась в Мариинском театре в 1873 году. Но через десять лет по указу цензуры спектакль убрали со сцены. Возродил оперу Николай Римский-Корсаков. В 1908 году «Борис Годунов» с главной партией в исполнении Федора Шаляпина покорил Париж.

«Каменный гость», Александра Даргомыжского. Еще одна опера, законченная после смерти автора. По завещанию композитора работу над музыкальным воплощением пушкинского Дон Жуана завершили Цезарь Кюи и Николай Римский-Корсаков. Опера точно следует тексту поэта, композиторы не меняли ни слова. Впервые «Каменный гость» был представлен в Мариинском театре в 1872 году. Мировая премьера прошла спустя полвека в Зальцбурге.

Опера Моцарта «Директор театра» в Мариинском театре. Фото: vk.com/mariinskytheatre

«Золотой петушок», Николая Римского-Корсакова. «Небылица в лицах» стала последней работой композитора. Римский-Корсаков и автор либретто Бельский основывались на русском фольклоре с его скоморошьими песнями и плясками. Цензура так и не разрешила постановку в авторской версии на сцене государственных театров. Премьера прошла в 1909 году в московском Оперном театре Сергея Зимина, спустя год – на сцене Большого театра, а далее по всему миру: от Лондона до Нью-Йорка.

«Хованщина», Модеста Мусоргского. Борьба старой и новой Руси и настоящая драма жизни на сцене. Композитор сам взялся за либретто, изучая исторические источники XVII века. При жизни композитора опера не исполнялась. Готовил к постановке «Хованщину» Римский-Корсаков, а первый спектакль сыгран силами Музыкально-драматического кружка любителей в 1886 году. Лишь четверть века спустя началось триумфальное шествие оперы из Мариинки до всех крупнейших театров мира.

«Война и мир», Сергея Прокофьева. Оперный вариант романа-эпопеи создавался 12 лет. Сергей Прокофьев и Мира Мендельсон-Прокофьева в либретто стремились показать красоту и духовное богатство героев, но с началом войны патриотическая тема вышла на первый план. Семь картин «мира» и шесть картин «войны» впервые были представлены в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко в 1957 году. Зарубежная премьера произведения состоялась в Италии на фестивале «Флорентийский музыкальный май».

«Пиковая дама», Чайковского. Опера была написана композитором по заказу Императорского Театра, причем в первый раз Чайковский отказался брать заказ, аргументируя это отсутствием в сюжете «должной сценичности». Опера была закончена Чайковским ранней весной 1890 года во Флоренции, а премьера прошла в декабре этого же года в Мариинском театре Петербурга. В 1892 году премьера впервые прошла за пределами России в Праге. Далее – первая постановка в Нью-Йорке в 1910 году и премьера в Лондоне в 1915 году.

Щедрина «Не только любовь» в Мариинском театре. Фото: vk.com/mariinskytheatre

Где искать оперу в Петербурге

В Петербурге оперу сейчас можно посмотреть в Мариинском или в Эрмитажном театрах. Также опера проходит в Государственном камерном музыкальном театре «Санктъ-Петербургъ Опера», находящемся в особняке барона фон Дервиза на Галерной, 33. Художественным руководителем театра со дня его основания в 1987 году является народный артист России Юрий Александров. Артисты много гастролируют по городам нашей страны, а также регулярно представляют российскую культуру за рубежом на разных форумах и фестивалях.

Камерные оперные постановки проходят в Большом драматическом театре имени Товстоногова, основанном Максимом Горьким. На рождество в соборе Петра и Павла евангельско-лютеранской церкви традиционно проходит большой концерт, на котором помимо оперных арий и ариетт можно послушать органную музыку. Петрикирхе была построена в XIX веке и расположена в самом сердце города на Невском, 22.

Периодически оперные постановки проходят в знаменитом Михайловском театре на площади Искусств. Он был открыт в 1833 году по указу императора Николая I и сохранил классические традиции. На его сцене впервые были поставлены оперы «Нос» и «Леди Макбет Мценского уезда» Дмитрия Шостаковича, опера «Война и мир» Сергея Прокофьева и многие другие.