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«Уголок странностей»: памятники на улице Правды в Петербурге

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© Фото: Livejournal / @4uniqum

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Улица Правды – парк современной скульптуры, один из самых необычных уголков Петербурга. А ещё это место, где можно встретить «Слепого», пёсика-исполнителя желаний Гаврюшу, Дядю Стёпу, ангелов и даже целый «Изумрудный город».

Парком современной скульптуры улица Правды стала в 2005 году, когда здесь установили первую бронзовую статую. Идея создания парка принадлежит Архитектурно-художественному фонду. 

Среди коллекции парка – творения современных петербургских художников, ранее выставлявшихся в Швеции, Дании и Германии. Жаль только, что здесь редко появляется что-то новое.

«Слепой» или «Одинокий»

 

Авторами первой скульптуры, установленной на улице Правы, стали Дмитрий и Даниил Каминкеры. 

«Слепой» – некий мужчина в плаще и широкополой шляпе, напоминающий пугало. Он стоит на колесе от повозки, а на спине у него виднеется замочная скважина. Ключ можно заменить у ног загадочного персонажа. Там же выбит и год создания скульптуры – 2005.

Где: пересечение улиц Социалистической и Правды со стороны метро «Владимирская»

Фото: Алиса Новодворская / Strana.ru
 
Фото: Instagram / @nadezhda_r.y.m
 

«Три ангела»

 

Бюсты трех ангелов создал Борис Сергеев. Эти скульптуры – напоминание о трех церквях, ранее находившихся поблизости: Иоанна Предтечи, Святого Александра Невского при училище Синода и Преображения Господня.

Одну из церквей можно опознать по своеобразной архитектуре – ей было здание, принадлежащее сейчас институту кино и телевидения.

Кстати, в 2014 году там обнаружили мозаичное панно «Христос благословляет детей». Его нашли случайно во время реставрации строения: панно скрывалось под плотным слоем штукатурки.

Где: напротив «Слепого», на другой стороне улицы

Фото: Алиса Новодворская / Strana.ru
 

«Режиссёр», «Организатор» или «Агитатор»

 

Человек с мегафоном появился на улице Правды почти одновременно со «Слепым». Создали его те же скульпторы – Дмитрий и Даниил Каминкеры.

Расположен персонаж напротив института кино и телевидения. На спине у него тоже есть необычное дополнение – вентиль, который можно покрутить. Колесо затерто до блеска петербуржцами и туристами: считается, что если его крутануть, можно избежать трудностей в задуманном.

Где: далее по улице Правды за «Тремя ангелами»

Фото: Алиса Новодворская / Strana.ru
 

Фото: hellopiter.ru
 

«Гаврюша», «Нюша» или «Добрая собака»

 

С 2007 года во дворе на улице Правды можно встретить известного исполнителя желаний – пса Гаврюшу, который является единственной в мире собакой-чтецом. Памятник милому персонажу раньше находился во дворе дома №3 на Малой Садовой улице. Однако из-за шумных тусовок молодёжи, проходивших вокруг «Нюши», и актов вандализма ему пришлось подыскать новый дом.

На прежнем месте у собаки был ещё и почтовый ящик, в который можно было «отправить» записку с просьбой к Вселенной. Но его восстановить не решились.

Радует то, что и сейчас скульптура, созданная Виктором Сиваковым в 1999 году, продолжает радовать глаз и исполнять желания петербуржцев, пусть и без записок. 

Где: сквер у института кино и телевидения (улица Правды, 13) 

Фото: Livejournal / @4uniqum
 

Дядя Стёпа

 

Недалеко от «Гаврюши» стоит скульптура героя произведений советского писателя Сергея Михалкова – милиционера Дяди Стёпы. Милиционер охраняет покой во дворе дома №3 по улице Правды.

Вокруг стоят изображения сказочных героев: паровозика из Ромашкино, Чебурашки и прочих. На асфальте нарисована разметка, а Дядя Стёпа регулирует движение.

Где: двор дома №3 на улице Правды

Фото: amacumara.ru
 

«Изумрудный город»

 

Удивительный двор домов №2-8 по улице Правды, где оживают сюжеты и герои произведения «Волшебник Изумрудного города». Даже дорожка здесь выложена из жёлтого кирпича. 

Во дворе можно встретить Железного дровосека, Страшилу, Льва, добрых волшебниц Стеллу и Веллину, Фароманта, также Людоеда, Бастинду и Саблезубых тигров. Появился городок в 2007 году.

Фото: Livejournal / @4uniqum
 

Фото: hellopiter.ru
 

Фото: hellopiter.ru
 

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