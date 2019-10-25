«Полупустой стакан или полуполный? Ему был интересен отблеск воды на потолке»: места Набокова в Петербурге и Ленобласти

Дом Набоковых

Крупный особняк в центре города на Неве в конце 1897 года стал приданым матери будущего писателя Елены Рукавишниковой, вышедшей замуж за Владимира Набокова. Когда-то здание принадлежало потомкам Александра Суворова и выглядело совсем по-другому. Набоковы же сложили деньги и силы в свой новый дом: появился третий этаж с красивым мозаикой в виде цветов, флигель во дворе, в целом изменился внешний вид особняка.

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В доме Набоковых гостили представители столичной аристократии и интеллигенции, а также те, кто не обладал чистотой происхождения и особенными богатствами, создавал современную литературу, живопись, архитектуру, танец. В «Кабинетной» проводились заседания Конституционно-демократической партии, одним из основателей которой был отец писателя Владимир Дмитриевич.

Сам Набоков позднее напишет в своём автобиографическом сочинении «Другие берега»: «На первом этаже располагались отделанные деревом столовая, библиотека и телефонная комната, из вестибюля на верхние этажи вела мраморная лестница с витражами в окнах. На втором этаже находились комнаты родителей, будуар с эркером, на третьем – детские комнаты. Кроме того, дом был оборудован по последнему слову науки и техники: это один из первых домов в Петербурге, где появился телефон, электрические звонки для прислуги, гидравлический лифт, кабина которого представляла собой открытую платформу, отгороженную изящными перильцами».

Кстати, отец Набокова заполучил одним из первых (возможно, вторым) Rolls-Royce. Такой же автомобиль был у императора Николая II.

Семья Набоковых прожил здесь около 15 лет, затем перебралась в Крым из-за Октябрьской революции 1917 года, а в апреле 1919 года – навсегда покинула Россию. Писатель жил в Берлине, Франции, США, Швейцарии. По воспоминаниям Набокова, особняк на Большой Морской был его настоящим и «единственным в мире домом». Даже спустя много лет, когда его имя гремело на весь мир, он не купил собственный дом, а предпочитал жить в гостиницах.

Когда дом опустел, здесь разместилось Большое телеграфное общество, затем – Управление издательств, полиграфии и книжной торговли Исполкома Ленгорсовета. До наших дней в доме мало что сохранилось с того времени: только потолки из орехового дерева; интерьеры некоторых комнат на первом и втором этажах; старые витражи окон над пролётом лестницы, ведущей на третий этаж.

Сейчас в особняке находится музей-квартира, открытая к столетию Набокова, где можно узнать о жизни писателя и его семье, увидеть личные вещи, коллекцию бабочек и представить, в каких условиях он рос.

Среди экспонатов: карандаш, очки, игра скрэббл, пиджак, ботинки, а также пенсне, которое подарил музею сын Набокова – Дмитрий Владимирович. Пенсне – деталь образа писателя, в котором он запечатлён на многих сохранившихся фотографиях. Набоков шутил, что, идя по улице без пенсне, он может, сославшись на плохое зрение, не здороваться с людьми, с которыми здороваться не хочет.

Где: Большая Морская ул., 47 / метро «Адмиралтейская»

Фото: Instagram / @ritondikam, @anna_mandelshtam, @pa.n.d.o.r.a, @pkozlova

Тенишевское училище

Возвращаемся в Петербург, 1911 год. Юного Набокова отдают в престижное Тенишевское училище (сейчас здесь располагается Учебный театр «На Моховой»). Оно считается прогрессивным и либеральным. Среди учащихся – мальчики разных сословий, национальностей и вероисповеданий. Обучение платное, дорогое.

Учителя и студенты тут же начинают зазывать Владимира вступить в неформальные клубы, а позднее – в политические дискуссионные группы. Тот отказывается. Поэтому сталкивается с упрёками и издёвками в свою сторону.

Хотя некоторые понимали Набокова: однажды преподаватель литературы Владимир Гиппиус задал классу сочинение на тему «лень». Набоков сдал пустой лист. И получил за этот арт-жест хорошую оценку.

Набоков выделялся ещё тем, что приезжал на занятия на красном автомобиле своего отца с личным шофёром. «Не помню, чтобы когда-либо погода мешала мне доехать до училища всего в несколько минут», – вспоминал писатель. Маршрут был таким: «Повернув на Невский, автомобиль минут пять ехал по нему, и как весело бывало без усилия обгонять самых быстрых и храпливых коней, – какого-нибудь закутанного в шинель гвардейца в лёгких санях, запряжённых парой вороных под синей сеткой.

Мы сворачивали влево по улице с прелестным названием Караванная, навсегда связанной у меня с магазином игрушек Пето и с цирком Чинизелли, из круглой кремовой стены которого выпрастывались каменные лошадиные головы. Наконец, за каналом, мы сворачивали на Моховую и там останавливались у ворот училища».

Обучение здесь длилось семь лет.

Где: Моховая ул., 33-35 / метро «Чернышевская»

Фото: wikipedia.org

Первый памятник – «Одинокий король»

Первый в России памятник Набокову появился во дворе Санкт-Петербургского государственного университета. Его открытие состоялось 25 мая 2007 года и было приурочено ко Дню филолога и востоковеда. Скульптор – Валерий Аземша.

Памятник сложен из металлических труб, навевающих мысли об органе (или о мольберте, если посмотреть сбоку). Сам Набоков изображён на бронзовом барельефе сидящим за шахматной доской.

Аземша назвал свою работу «Одинокий король», ведь, по его словам, «одинок всегда тот, кто король». На бронзовой плите он поместил строки из романа Набокова «Дар»: «...продлённый призрак бытия синеет за чертой страницы, как завтрашние облака, – и не кончается строка». Рядом – «Литературная рощица» – несколько деревьев, привезённых из Выры, бывшего имения Набоковых.

Где: Университетская наб., 11 (двор филологического факультета СПбГУ) / метро «Василеостровская»

Памятники Владимиру Набокову: в Петербурге (слева) и в городе Монтрё на западе Швейцарии (справа). Фото: etovidel.net, wikipedia.org

Усадьба «Вырская мыза»

Вырскую мызу родители отдают в приданое своей дочери Елене Рукавишниковой, которая вышла замуж за соседа по имению Владимира Набокова (Набоковы в то время владели усадьбой в Батово, о ней ниже). Выра стала постоянным местом летнего отдыха для пятерых детей Набоковых, в том числе и маленького Володи.

Набоков позднее напишет в романе «Машенька»: «Старый, зеленовато-серый деревянный дом, соединённый галереей с флигелем, весело и спокойно глядел цветными глазами своих двух стеклянных веранд на опушку парка и на оранжевый крендель садовых тропинок, огибавших чернозёмную пестроту куртин. В гостиной, где стояла белая мебель, и на скатерти стола, расшитой розами, лежали мрамористые тома старых журналов, жёлтый паркет выливался из наклонного зеркала в овальной раме и дагерротипы на стенах слушали, как оживало и звенело белое пианино».

В «Других берегах» есть ещё одно воспоминание о Выре: «Двадцатисемилетнее, в чём-то бело-розовом и мягком, создание, владеющее моей левой рукой, – моя мать, а создание тридцатитрёхлетнее, в бело-золотом и твёрдом, держащее меня за правую руку, – отец. Они шли, и между ними шёл я, то упруго семеня, то переступая с подковки на подковку солнца, и опять семеня, посреди дорожки, в которой теперь из смехотворной дали узнаю одну из аллей, – длинную, прямую, обсаженную дубками, – прорезавших „новую“ часть огромного парка в нашем петербургском имении».

Владели Набоковы имением в Выре недолго, так как покинули Петербург. Затем дом был экспроприирован властями. До Великой Отечественной войны здесь находился ветеринарный техникум. А во время войны территория была занята немцами: в Выре размещался штаб генерала Фридриха Паулюса.

В январе 1944 года при освобождении этой местности советскими войсками бывшая усадьба Набоковых была сожжена.

Фото: Livejournal / @enzel

Фото: izi.travel

Усадьба в Батово

Имение Батово в Гатчинском районе было основным родовым гнездом Набоковых. Ранее, с 1800 года, усадьба принадлежала дворянскому роду Рылеевых.

У Кондратия Рылеева, поэта, одного из пяти казнённых руководителей Декабристского восстания 1825 года в доме был свой кабинет. Набоковы окрестили его комнатой с привидениями – там якобы появлялась его тень. А главную аллею называли «аллеей повешенного».

Батово было приобретено в середине 19 века прабабушкой писателя баронессой Ниной Корф, которая под старость уехала к себе на родину в Самару, продав имение своей дочери Марии Корф и её мужу Дмитрию Набокову, деду писателя.

Будущие родители Владимира Набокова познакомились во время одной из велосипедных прогулок по дороге из Батово в Выру, сразу за мостом. В 1904 году Дмитрий Николаевич умер, и в Батово осталась одна бабушка, к которой на лето приезжали многочисленные родственники, в том числе и маленький Володя. После революции 1917 года в усадьбе был устроен местный клуб, а в 1923 году дом сгорел.

Фото: mirusadeb.ru

Фото: Livejournal / @enzel

Усадьба в Рождествено

Усадьба «Рождествено» была построена в конце 18 века. Её автор так и остался неизвестным. Краеведы и архитекторы считают, что им мог быть либо Иван Старов, либо Николай Львов.

В этом доме выросла мать писателя, а в 1916 году он (как и усадьба в Выре) достался Набокову вместе с состоянием его дяди Василия, умершего в Италии. В те годы Владимир был несовершеннолетним и не мог полностью вступить в права наследства. Однако в 1916 году на свои деньги он всё же издал сборник стихов.

Таким образом, в начале 20 века одной семье Набоковых и Рукавишниковых принадлежали все три усадьбы. Набоков в романе «Другие берега» рисовал план, на котором показана станция «Сиверская», куда прибывал поезд из Петербурга, и дорога ко всем трём усадьбам: «Наша Выра», «Бабушкино прелестное Батово» и «Дядина белая усадьба на муравчатом холме».

Когда Набоковы покинули Северную столицу, усадьба была национализирована. Здесь разместили общежитие для студентов ветеринарного техникума. В годы войны её захватили немцы, в послевоенные годы дом перестроили под школу, а позднее в нём была лаборатория местного сортоиспытательного участка.

В 1974 году в усадьбе обосновался краеведческий музей, который в 1987 году получил официальное название – Историко-литературный и мемориальный музей В. В. Набокова.

В 1995 году во время сильного пожара сгорела северная часть дома, парадный зал. В ходе реставрации специалисты обнаружили следы изначальной планировки усадьбы, что позволило воссоздать первоначальный интерьер. Ныне это – музей-усадьба «Рождествено».

Где: ул. Музейная, 1, село Рождествено, Ленинградская обл.

Фото: wikipedia.org