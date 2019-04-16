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От Эльдара Рязанова до Алексея Балабанова: места Петербурга из знаменитых фильмов

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© Фото: kino-teatr.ru

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«Санкт-Петербург.ру» рассказывает и показывает, где в городе на Неве снимали сцены из «Брата», «Питер FM» и других известных картин.

«Питер FM»

 

Один из самых романтических фильмов про Северную столицу вышел в 2006 году и с тех пор вошел в десятки списков главных картин, где Петербург можно назвать полноценным героем сюжета.

Особое внимание зрители обратили на дом Капустина на набережной реки Фонтанки неподалеку от Египетского моста. Дореволюционное здание изображает в своих рисунках молодой архитектор Максим, главный герой картины Оксаны Бычковой.

Благодаря «Питер FM» петербуржцы и гости города на Неве стали часто приходить к дому на Фонтанке, гулять возле него и делать фотографии.

Где: набережная реки Фонтанки, 159
Фото: rhzm.hse.ru; citywalls.ru
 

«Брат»

 

Данила Багров из «Брата» Алексея Балабанова проезжал мимо бывшего доходного дома на трамвае, чтобы добраться до Смоленского кладбища.

В культовом фильме 1997 года есть более примечательные места – например, Медный всадник или Казанский собор. Однако здание на Камской выделяется своим необычным видом и меньшей популярностью, ведь далеко не каждый житель города знает, что это за дом и где он находится.

На фасаде дома можно увидеть табличку с уровнем воды при наводнении 1924 года. Подробнее о стихийных бедствиях в Северной столице можно узнать в материале «Санкт-Петербург.ру».

Где: Камская улица, 12 / 17-я линия В. О., 70
Фото: kino-teatr.ru; citywalls.ru
 

«Мастер и Маргарита»

 

Киносъемки на самой узкой улице Петербурге проходили больше десяти раз. Запечатлена улица Репина и в сериале Владимира Бортко «Мастер и Маргарита».

Именно на Васильевском острове состоялась первая встреча двух главных персонажей экранизации романа Булгакова. Героев сыграли актеры Александр Галибин и Анна Ковальчук.

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Увидеть улицу Репина можно в «Господине оформителе» Олега Тепцова, сериале «Убойная сила» и, например, в «Достоянии республики» Владимира Бычкова.

Где: улица Репина
Фото: album.foto.ru; mondschein.ru
 

«Мне не больно»

 

В академии Штиглица, также известной как Мухинское училище, Балабанов снимал сцену светской вечеринки для фильма с Александром Яценко и Ренатой Литвиновой. За игру в «Мне не больно» актеры получили награду за лучшую мужскую и женскую роли на фестивале «Кинотавр».

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Красивое здание в Соляном переулке построил Максимилиан Месмахер, первый директор академии. Попасть в училище можно только в рамках экскурсии, но побывать там надо – десятки роскошных фотографий для социальных сетей будут обеспечены.

Где: Соляной переулок, 13-15
Фото: kinopoisk.ru; Instagram / @rina_dugina
 

«Зимняя вишня»

 

Мелодраму с Еленой Сафоновой и Виталием Соломиным снял Игорь Масленников, который также был режиссером сериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».

Действие «Зимней вишни» происходит как возле Толстовского дома между набережной Фонтанки и улицей Рубинштейна, так и внутри него. Здесь жила главная героиня Ольга и ее подруги.

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Здание архитектора Федора Лидваля также фигурировало и в сериале про Холмса. Дворы дома использовались для съемки одной сцены.

Где: набережная реки Фонтанки, 54 / улица Рубинштейна, 15-17
Фото: kinopoisk.ru; Instagram / @mol4u

«Собачье сердце»

 

Экранизацию одноименного романа Михаила Булгакова сделал режиссер Владимир Бортко. Сюжет повести разворачивается в Москве, но двухсерийный фильм снимали в Ленинграде.

Возле Ямского рынка на пересечении Разъезжей и Боровой улиц, а также улицы Марата профессор Преображенский познакомился с Шариком. Исследователи творчества Булгакова считают, что рынок представляет Дом ученых на Пречистенке в Москве.

Не менее известным после выхода «Собачьего сердца» стал дом №27-29 на Моховой улице. Здесь жил профессор Преображенский в фильме Бортко.

Где: улица Марата, 53
Фото: kp.ru; Instagram / @kinoznatok
 

«Вокзал для двоих»

 

Знаменитую мелодраму Эльдара Рязанова снимали на Рижском вокзале в Москве и на Витебском вокзале в Ленинграде. По сюжету герои оказываются не в Северной столице, а на промежуточной станции Заступинск, которой не существует в реальности.

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В комплексе на Загородном проспекте разворачиваются события не только картины Рязанова, но и фильма «Брат», сериала «Улицы разбитых фонарей» и других произведений. Например, в «Приключениях Шерлока Холмса» Витебский вокзал переделан в лондонскую «Викторию».

Где: Загородный проспект, 52
Фото: kino-teatr.ru; photopeterburga.blogspot.com
 

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