Симметрия и солнечные часы: самые необычные улицы Петербурга

Улица Репина

Самой узкой улицей Петербурга считается улица Репина на Васильевском острове. Ширина дороги от Румянцевского сада до Среднего проспекта не превышает 5,6 метров.

Улица внешне напоминает о старой Европе. Тем не менее она известна не только романтической атмосферой. Во времена блокады здесь находился крематорий, где сжигали тела местных жителей.

Фото: Instagram / @dmitriy9005

Улица Зодчего Росси

Улица в Центральном районе Петербурга проходит от Александринского театра до площади Ломоносова. Ее особенностью стали пропорции.

Ширина улицы равна высоте зданий – 22 метрам. Длина составляет 220 метров, то есть в десять раз больше ширины.

Изначально улица называлась Театральной. В 1923 году ее переименовали в честь архитектора Карла России, который сформировал местный архитектурный ансамбль.

Фото: Instagram / @neandrei84, @coffee_magnat

Улица Пасторова

Самой короткой улицей Северной столицы часто называют Малую Садовую. В действительности такое звание принадлежит менее известной улице Пасторова, которая проходит от набережной канала Грибоедова до Канонерской улицы.

Длина дороги составляет 140 метров, что на 39 метров меньше, чем у Малой Садовой. Свое современное название она получила в честь Юрия Пасторова, Героя Советского Союза и участника обороны Ленинграда.

Фото: Florstein / wikimedia.org

Песковский переулок

Между площадью Восстания и 1-й Советской улицей находится Песковский переулок. Это самый короткий проезд в Петербурге. Длина переулка, который проходит возле гостиницы «Октябрьская», составляет 30 метров. К нему не приписано ни одно здание.

Фото: rus-towns.ru

Балканская улица

Малая Балканская улица хорошо известна жителям южной части Петербурга, а вот о Балканской улице знает далеко не каждый. Официально она проходит от улицы Дмитрова за Будапештскую улицу, но фактически полноценная дорога не была проложена. Планы по созданию улицы впервые появились в 1968 году, но за 50 лет они так и не были реализованы.

Снимок 2013 года. Фото: Redfern / wikimedia.org

Большая Морская улица

Улица, которая начинается у арки Главного штаба, интересна не только своим внешним видом и архитектурными памятниками. Ее пешеходный участок – настоящие солнечные часы.

Отрезок улицы лежит по полуденной линии, что позволяет в солнечный день в 12 часов ставить часы по собственной тени. Этот факт описал в одной из своих книг Иоганн Георги, путешественник, этнограф и химик.

Фото: Instagram / @tisovaregina, @juli0404