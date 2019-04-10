«Жилье для нищих и богатых»: история Толстовского дома с большими арками на Рубинштейна

Толстой, Лидваль, Лермонтов

К 65 годам, уже будучи почитаемым генерал-майором и героем Русско-турецкой войны, граф Михаил Толстой решил обзавестись доходным домом на берегу реки Фонтанки.

Деньги на это были: помимо собственных заслуг, он был потомком соратника Петра I, одного из руководителей секретной Тайной канцелярии и принадлежал к шестому поколению графской ветви рода (с известным писателем они были пятиюродными братьями).

Для воплощения желаемого Толстой привлек архитектора Федора Лидваля, который построил более 35 зданий в Северной столице (и еще около 25 домов в Швеции). Помогал ему ученик Дмитрий Смирнов. Строительство началось в 1910 году и заняло всего два года.

Толстовский дом. 1912 год. Фото: imagesait.ru

Вскоре граф умер и владелицей территорий стала вдова графиня Ольга. В народе дом стали называть «домом генеральши Толстой».

Кстати, Ольга была дочкой князя Александра Васильчикова – секунданта на смертельной дуэли поэта Михаила Лермонтова с майором в отставке Николаем Мартыновым. Во время поединка Лермонтов якобы выстрелил вверх, а Мартынов – в грудь оппоненту.

После революции 1917 года дом был передан в собственность государства.

Толстовский дом. 1912 год. Фото: wikimedia.org

Стильно, но для всех сословий

Толстовский дом построен в стиле северного модерна, который в начале 20 века становился все более популярным из-за шведской и финской архитектуры национального романтизма (он несет в себе переосмысление национальной средневековой архитектуры в рамках стиля модерн). По сути, северный модерн стал одним из этапов формирования столь популярного сейчас скандинавского стиля.

Дом выделялся высокими арками-проездами, лоджиями на верхних этажах, удобством и освещенностью жилых помещений, прачечной, водопроводом, лифтами. В плане декора Лидваль сделал упор на сдержанность и изысканность.

Чтобы аренду могли платить люди разного достатка, квартиры отличалась размерами и отделкой: от дешевых и скромных до дорогих и роскошных. Изначально центры всех трех дворов дома были проезжими (улица имела название «зодчего Лидваля»). Зелени почти не было. В советское время проезды заменили газонами, на которых высадили тополя.

План-схема Толстовского дома. Фото: wikimedia.org

Снимают, потому что красивый

Из-за своего местоположения и необычного вида дом множество раз был запечатлен на кинопленке. Например, режиссер Игорь Масленников использовал его арки и проезды в качестве замены улиц Лондона в фильмах о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне.

Здесь снимались основные сцены мелодрамы «Зимняя вишня». Дом также стал киноплощадкой для мелодраматической картины Ильи Фрэза «Вам и не снилось» и детектива «Бандитский Петербург».

Толстовский дом. Кадр из фильма «Зимняя вишня» (1985). Фото: kinopoisk.ru

Кто здесь жил?

Толстовский дом всегда был пристанищем для известных личностей. В разное время здесь можно было встретить поэта Иосифа Бродского; поэтессу Анну Ахматову; журналиста Сергея Довлатова; актера Аркадия Райкина; театрального режиссера Георгия Товстоногова; певца Александра Розенбаума; актеров театра и кино Михаила Боярского, Олега Басилашвили и Сергея Мегицко; актрис Алису Фрейндлих, Ирину Мазуркевич и Ларису Луппиан; дирижера Валерия Гергиева.

В самом доходном доме жили, например, писатель Аркадий Аверченко; революционный поэт-сатирик и один из двух создателей «Красной газеты» Василий Князев; профессор-медик и друг Ахматовой Владимир Гаршин; артистка балета и балетовед Галина Кремшевская; экономист и вице-губернатор Петербурга Михаил Маневич; музыкант, кинорежиссер и сценарист Роман Тихомиров; эстрадный певец Эдуард Хиль.

Фото: Instagram / @unnazinkevich