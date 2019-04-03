«Музыкальный дом у берегов Фонтанки»: интересные факты о Шереметевском дворце

Вечные перестройки и удачная партия

В 1712 году река Фонтанка называлась Безымянным Ериком. По нему проходила южная граница Петербурга. Окраины города (как и сам город) необходимо было благоустраивать, поэтому Петр I жаловал земельные участки особо отличившимся горожанам или своим приближенным.

Участок между рекой и линией нынешнего Литейного проспекта император отдал графу Борису Шереметеву. На тот момент Шереметев уже получил несколько поместий за военные заслуги и умело с ними управлялся. Граф должен был выполнить условие: построить на участке «хоромное дворовое строение».

Первые строения изысканной архитектурой не блистали. Все было просто: сначала появились домики из дерева, затем – из камня. В 1730-е на участке вырыли большой пруд. Грунт же пустили на подсыпку проезжей части Литейного проспекта.

В начале 1740-х годов вместо деревянных корпусов Шереметев приказал построить дом для своего сына Петра. Это был одноэтажный каменный дворец в стиле русского барокко. Через лет 10 появился и второй этаж. В доме был театр, поэтому там часто гостили артисты и музыканты, разыгрывали домашние «благородные» спектакли, выступал оркестр.

По поводу денег: Петр Шереметев с 1743 года был женат на княжне Варваре Черкасской. Брак оказался удачным, так как приданое удвоило его состояние: он стал владельцем 44 имений в 28 губерниях и 140 тыс. душ крепостных. В 1767 году она скончалась, а в 1768 от оспы умерла их дочь Анна Петровна. После этих событий Петр переехал в Москву. Шереметев также имел несколько внебрачных детей, получивших фамилию Реметевы.

Дворец еще несколько раз перестраивали (даже когда Петр уехал из Петербурга). Зачем так много и часто – неизвестно. Наверное, потому что хотелось. Его сын Николай переехал назад в Петербург и поселился в усадьбе нескоро – лишь к сорока годам.

Борис Шереметев на памятнике «1000-летие России» в Великом Новгороде Фото: wikipedia.org

«Жить на шереметевский счет»

В 1809 году после смерти Николая усадьбу унаследовал его шестилетний сын Дмитрий. По приказу императрицы Марии Фёдоровны (жены Павла I) до достижения им совершеннолетия имуществом Шереметевых заведовал опекун.

В 1811-1813 годах на месте Оранжереи, выходящей на Литейный проспект, был построен Канцелярский флигель и примыкавший к нему Больничный флигель. В 1821 году построен трехэтажный Фонтанный флигель с главным фасадом на Фонтанку. Между ними позже построили Певческий флигель (здесь были поселены хористы шереметевской капеллы, образованной из крепостного хора Николая).

В период службы Дмитрия в Кавалергардском полку во дворце часто гостили его сослуживцы. Офицеры пользовались гостеприимством графа, в полку даже появилось выражение «жить на шереметевский счет».

Композиторы, певцы, архитекторы

Знаменитая чугунная ограда перед домом с гербом Шереметевых появилась в 1837-1838 годах. Над проектом работал архитектор Корсини Иероним, который на протяжении почти 20 лет занимался постройками для Дмитрия. Например, отделал бальную галерею в доме, перестроил интерьеры, в 1845-м построил Садовый флигель, занимался дачей графа в Ульянке.

В Фонтанном доме устраивались музыкальные вечера. Среди гостей и выступающих часто бывали композиторы Михаил Глинка, Гектор Берлиоз, Франц Лист, а также популярные певицы Полина Виардо, Джованни Рубини, Прасковья (Полина) Бартенева.

В 1867 году по проекту главного архитектора Петергофа Николая Бенуа ко дворцу был пристроен Северный флигель.

В свое время над Фонтанным домом и территорией вокруг него трудились известные архитекторы: Савва Чевакинский, Федор Аргунов, Иоганн Дункер, Иван Старов, Джакомо Кваренги, Андрей Воронихин, Христиан Мейер, Доменико Квадри, Алексей Серебряков, Михаил Красовский.

Раздел имущества и новые перестройки

В 1871 году Дмитрий умер, а его сыновья Сергей и Александр поделили имущество. Дом достался Сергею.

Позже в имении Шереметевых появились пятиэтажные корпуса, со стороны Литейного проспекта были построены доходные дома. В начале 20 века доходная часть территории была перестроена, а некоторые садовые постройки – уничтожены.

В 1908 году Манеж и Конюшни превратились в Театральный зал (ныне Драматический театр на Литейном). Чуть позже появились и двухэтажные торговые павильоны.

При графе Сергее Шереметеве в Фонтанном Доме, где был собран огромный семейный архив, развернулась деятельность нескольких исторических обществ, например, Общества любителей древней письменности и Русского генеалогического общества.

Шереметевский дворец и Фонтанка. Фото Карла Буллы. Начало 20 века. Источник: hellopiter.ru

Революция и крах, перерождение в музей

После революции 1917 года последний владелец усадьбы Сергей Шереметев добровольно пошел на национализацию дворца. В доме был открыт Музей дворянского быта и быта крепостных 18-20 веков. До самого закрытия в 1931 году его директором и хранителем был Владимир Станюкович.

В основу фондов музея было положено внушительное собрание Шереметевых: картинная галерея, собрания скульптуры, оружия, предметы декоративно-прикладного искусств (бронзы, фарфора, серебра, мебели), библиотека (нотное и книжное собрание, рукописные материалы), собрание церковной утвари и икон (из домовой церкви Фонтанного дома).

Так как дом Шереметевых в то время считался «дворянским гнездом», почти все предметы искусства забрали «под контроль» разные казенные учреждения. Интерьеры были уничтожены. Лишь часть коллекции попала в Эрмитаж и Русский музей, а некоторые книги – в Российскую национальную библиотеку.

В 1935 году для популяризации научных знаний среди детей и взрослых в Фонтанном доме был открыт Дом занимательной науки. Он закрылся в 1941 году с началом Великой Отечественной войны.

Позже во дворце был размещен Музей музыки. Он работает и сейчас. Коллекция музея (на первом этаже) состоит из музыкальных инструментов разных эпох и стран. На втором этаже после 1990-х годов была проведена реставрация. Чтобы его посетить, следует приобрести в кассе музея отдельный билет.

Герб рода Шереметевых на ограде. Фото: fotokto.ru

Портрет Пушкина

Начиная с 1824 года в Фонтанном доме часто бывал художник Орест Кипренский, друживший с Дмитрием Шереметевым. По заказу графа художник создал несколько портретов приятелей хозяина. А в середине 1827 года в своей мастерской, расположенной во дворце (нынешнем Аванзале), он написал известный портрет Александра Пушкина.

Фото: wikipedia.org

Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Анна Ахматова жила в южном Садовом флигеле Шереметевского дворца. Решение об открытии здесь музея в ее честь Ленсовет принял в 1988 году.

24 июня 1989 года, к столетию со дня рождения поэтессы, открытие состоялось (изначально музей был открыт как филиал Литературно-мемориального музея Федора Достоевского, но позднее выделен как самостоятельный).

Коллекция музея насчитывает порядка 50 тыс. единиц хранения, в том числе книги писателей Серебряного века с автографами, издания книг Ахматовой, фотографии и рукописи (как самой поэтессы, так и ее современников).

В качестве филиалов музея Ахматовой в Фонтанном доме действуют кабинет Иосифа Бродского и музей Льва Гумилёва.

Кухня. Фото: wikipedia.org