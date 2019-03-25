«Всеобщее смятение и ужас»: история наводнений в Петербурге

Вся история Петербурга непрерывно связана с наводнениями. Из-за особенностей климата и месторасположения вода в Неве нередко поднимается выше ординара – измерительной отметки, которая указывает средний уровень воды в устье Невы. Раньше высоту определяли возле набережной у Горного института, а сейчас – по футштоку в Кронштадте.

Наводнением считается превышение ординара на 160 см. При этом подъем воды до 210 см – опасный уровень, до 299 см – особо опасный, а более чем на 300 см – катастрофический.

«Люди по деревьям, будто во время потопа, сидели»

На территории Петербурга наводнения случались даже до основания города. Крупнейшее произошло в 1691 году. По данным шведских летописей, места, которые в будущем станут центром столицы Российской империи, были скрыты под водой примерно на 7,6 метров.

Первое после создания Петербурга наводнение зафиксировали в августе 1703 года. За пару часов вода поднялась почти на 2,5 метра и затопила Заячий остров. Свидетелем одного из крупнейших наводнений был и сам Петр Великий.

«Третьего дня ветром вест-зюйд такую воду нагнало, какой, сказывают, не бывало. У меня в хоромах было сверху пола 21 дюйм и по городу и по другой стороне по улице свободно ездили на лодках. И здесь было утешно смотреть, что люди по кровлям и по деревьям, будто во время потопа, сидели – не только мужики, но и бабы», – рассказывал он в письме князю Александру Меншикову, который тогда занимал должность Санкт-Петербургского генерал-губернатора.

Фото: babs71.livejournal.com

«Сколько разбитых стекол!»

Третье по уровню подъема воды наводнение в истории Северной столицы случилось 10 сентября 1777 года. Вода вышла из берегов на 321 сантиметр. Из-за разгула стихии больше всего пострадали Коломна и Галерная гавань в Василеостровском районе рядом с Финским заливом. Затопило весь центр Петербурга, не коснулось бедствие только Литейной части и Выборгской стороны.

«Нева представляла зрелище разрушения Иерусалима. По набережной, которая еще не окончена, громоздились трехмачтовые купеческие корабли. Я сказала: "Боже мой! Биржа переменила место, графу Михаилу придется устроить таможню там, где был эрмитажный театр". Сколько разбитых стекол! Сколько опрокинутых горшков с цветами!» – писала Екатерина Великая профессору Фридриху Гримму.

После происшествия были приняты правила, согласно которым жителей Петербурга стали предупреждать о наводнении с помощью стрельбы из пушки Петропавловской крепости, а также сигнальными флагами и огнями на Адмиралтействе.

Гравюра о наводнении 1777 года, неизвестный автор. Фото: kunstkamera.ru

«Всеобщее смятение и ужас объяли жителей»

В 1824 году произошло самое сильное наводнение в Петербурге. За несколько часов почти весь город затопило на 4,2 метра – то есть высоту около двух этажей. Сильный юго-западный ветер, спровоцировавший катастрофу, усилился еще вечером 6 ноября. Настоящая буря началась уже утром следующего дня – порывы сносили дома и вырывали деревья. К двум часам дня две трети Петербурга оказались залиты водой. За бедствием с интересом наблюдали горожане.

«Немногие предвидели предстоявшее несчастие; иные смотрели с любопытством, как вода из решеток подземных труб била фонтанами, другие примечая постепенное возвышение оной, вовсе не заботились о спасении собственности и даже жизни своей, пока наконец вдруг в улицы со всех сторон не хлынула вода, которая заливала экипажи, потопляла нижние жилья домов, ломала заборы, разрушала мостки, крыльца, фонарные столбы и несущими обломками выбивала не токмо стекла, но даже старые рамы, двери, перилы, ограды и проч. Тогда всеобщее смятение и ужас объяли жителей», – зафиксировал ситуацию Самуил Аллер в книге «Описание наводнения, бывшего в Санкт-Петербурге 7 числа ноября 1824 года».

Из-за наводнения смыло большую часть домов на Васильевском острове, почти полностью затопило Кронштадт. Пострадали Коломна, Петроградская сторона, которая тогда называлась Петербургской, и даже Выборгская часть города. Вода не смогла дойти до Литейной части.

Затопленные районы Петербурга. Фото: wikimedia.org

Всего было повреждено примерно 4 тыс. домов. По официальным данным, погибли около 500 человек. Число жертв увеличилось позднее, потому что из-за холодов дома были сырые, люди не могли нормально в них жить, заболевали и умирали. Власти оценили ущерб от стихии примерно в 20 млн рублей. Восстанавливать мосты и набережные начали на следующий день после наводнения.

Память о бедствии увековечена не в одном произведении искусства. Наиболее известным можно назвать поэму Александра Пушкина «Медный всадник». Сама скульптура считается одним из символов наводнения.

Стихийное бедствие считал плохим знаком император Александр I, родившийся в 1777 году. Он считал, что через наводнение Бог карает людей за его грехи. Правитель умер через год после происшествия.

Наводнение на площади у Большого каменного театра, картина Ф. Я. Алексеева. Фото: wikimedia.org

Наводнение с северным сиянием

Ровно через век, 23 сентября 1924 года в Петербурге, который тогда уже назывался Ленинградом, случилось еще одно мощное наводнение. Уровень воды поднялся на 369 см выше ординара. Сопровождалось наводнение редким природным явлением для города – северным сиянием.

По словам ученых, в отличие от 1824 года циклоны были сильнее, но меньше по размеру. Благодаря этому последствия были менее печальными. По официальным данным, в результате наводнения погибли 16 человек. Руководство Ленинграда сообщило, что благодаря «удачным мерам защиты населения» число жертв было сведено до минимума.

В ленинградских газетах писали, что жители выходили на улицы, чтобы понаблюдать за разгулом стихии, при этом настроение у них было бодрым и даже веселым. Паники почти не было, но в магазинах возникли большие очереди, в том числе за керосином.

Трагедия коснулась и Ленинградского зоопарка. В один день погибли олень, страусы, два десятка лисиц и другие животные. На Смоленском кладбище разрушились около 20 могил, откуда всплыли покойники. Для поднятия духа ленинградцев и скорейшего устранения последствий наводнения власти усилили агитацию и пропаганду. В частности, в ход шли стихи:

«Ну, и что мне морская волна.

Иль страшна мне Нева озверелая!

Испугается ль их страна

Моя

Краснотелая...

Что мне шторм, коли бурю я

Разжигал в Октябре огнями...»

Невский проспект, проспект Добролюбова. Фото: Карл Булла

Дамба

Сильные наводнения случались и позднее, но они уже не доходили до рекордных значений и не были катастрофическими. В конце 1970-х годов в Ленинграде началось строительство дамбы. Комплекс защитных сооружений открыли в 2011 году. Дамба позволяет предотвращать наводнения и даже крупные ураганы. Например, комплекс защитил Петербург от урагана «Святой Иуда» в 2013 году.

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Память о наводнениях

В 1971 году у спуска возле Синего моста установили столб-футшток с трезубцем Нептуна. На обелиск нанесли отметки уровня воды самых крупных наводнений в истории Петербурга – 1824, 1903, 1924, 1955, 1967 годов.

На некоторых домах города можно увидеть отметки наводнения 1824 года. В частности, табличка есть на здании на углу Гражданской улицы и Столярного переулка, которое также называется домом Раскольникова.

В Петропавловской крепости находится скульптурная композиция «Зайцы во время наводнения». Увидеть ее можно у входа в Комендантский дом.

Фото: pantv.livejournal.com