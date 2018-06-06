Семь лет без наводнений, или как работает петербургская дамба

Сегодня, 6 июня, на петербургской дамбе прошла большая плановая проверка готовности всех механизмов для работы во время наводнений. Специалисты комплекса защитных сооружений испытали плавучие затворы судопропускного сооружения С-1, это основная часть дамбы, которая находится ровно над автомобильным тоннелем.

Именно С-1 называют Морскими воротами Северной столицы, так как в этом месте дамбы проходят все корабли, паромы и даже огромные круизные лайнеры. Выглядят затворы как две большие металлические створки, которые спасают Петербург от потока воды с Финского залива.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

«Сегодня мы в условиях, которые приближены к штормовым, испытываем сооружение С-1 и проверяем все системы после периода зимних наводнений. Такого рода проверки проходят дважды в год – в начале лета и в начале осени», – рассказал Игорь Полищук, заместитель генерального директора по эксплуатации комплекса защитных сооружений Петербурга.

С начала работы дамбы, которая официально была открыта в 2011 году, было предотвращено 14 наводнений, последнее из них было в ночь с 7 на 8 января 2018 года, его ласково называют Рождественским, ожидался уровень затопления Северной столицы – 2,24 метров.

Дамба С-1 для пропуска морских судов. Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Злая вода и бесстрашный Петр I

О том, что здешние места подвержены постоянным подтоплениям, было известно задолго до строительства Петербурга. Карелы, новгородцы, финны и шведы никогда не селились в низменных частях реки Невы. Первое поселение в конце XVII века располагалось вверх по реке и было под защитой шведской крепости Ниеншанц, которая находилась на Охтинском мысу (около современного Большеохтинского моста). Из хроник и летописей известно, что здесь в 1691 году было грандиозное наводнение в дельте Невы, вода достигла основания крепости Ниеншанц, и волны разбивались о ее стены.

Современные ученые полагают, что тогда подъем воды составил от 7 до 7,5 метров выше обычного. В комплексе защитных сооружений (КЗС) рассказали, что это считается экстраординарным явлением, которое может проходить на территория Северной столицы раз в 10 тыс. лет, однако менее опасные, но вполне серьезные наводнения проходили на территории нынешнего Петербурга ежегодно.

Впоследствии Петр I завоевывает крепость Ниеншанц, уничтожает ее и, несмотря на угрозу затопления, решает построить новую Петропавловскую крепость и город именно в низменной части реки. Злая вода не заставила долго ждать и уже спустя два месяца после начала строительства – 20 августа 1703 года – произошло первое наводнение в истории Северной столицы. В тот день стихия унесла весь заготовленный лес для строительства и сильно напугала людей, но возведение Петербурга продолжилось, а инженерам был дан указ продумать, как защитить будущую столицу от подтопления.

Три катастрофы и сотни наводнений за 308 лет

Вплоть до середины XIX века ученые заблуждались, считая, что в затоплениях виновата невская вода. Считалось, что во всем виноват ветер, который разверчивает Неву, и она «набрасывается» на Северную столицу. «Но силой ветров от залива перегражденная Нева обратно шла, гневна, бурлива, и затопляла острова», – процитировали «Медный всадник» Пушкина в КЗС, рассказывая об истории наводнений.

На этой теории были основаны все первые проекты защиты от воды. Самый простой способ видели в подъеме территории, поэтому сейчас «насыпной слой земли» в разных частях города составляет от 3 до 12 метров. Плюс создавались гранитные набережные, защищающие от волнений воды, а также прорывались новые каналы, чтобы отвести лишнюю воду из реки, например, для этого построили Обводный канал и Екатерининский канал (сейчас – канал Грибоедова).

Фото: oursociety.ru

Все это не спасало от затоплений, но благодаря подобным мерам сейчас довольно сильный подъем воды в Петербурге, до уровня 1 метр 60 сантиметров, не считается затоплением. У нас действует такая градация: подъем воды от 1,60 до 2,10 метров – опасное наводнение, от 2,10 до 3 метров особо опасное, а если вода превысила отметку в три метра, то это уже катастрофа.

До открытия дамбы, за 308 лет, город пережил три катастрофы. Таким образом, ученые утверждают, что в среднем приходится одна катастрофа на сто лет. Водные катастрофы в Северной столице произошли 10 сентября 1777 года (вода 3,21), 7 ноября 1824 года (вода 4,21) и 23 сентября 1924 года (вода 3,80).

Самым мощным и страшным наводнением считается ноябрь 1824 года, когда были разрушены 462 дома, поврежден 3681, утонули от 200 до 600 человек, многие пропали без вести. Дворцовая площадь стала похожа на озеро, бурная река текла по Невскому прямо к Аничкову дворцу. Размыло городские кладбища, и гробы прибивало прямо к дверям домов. Ущерб составил астрономическую по тем временам сумму – от 15 до 20 млн рублей. Как раз этой катастрофе посвящен «Медный всадник» Пушкина.

Фото: opeterburge.ru

«Мини-цунами», пугающие Петербург

После 1824 года вопрос борьбы с водой был поставлен очень остро, в это время благодаря исследования стало понятно, что вода поступает в Петербург из Балтийского моря и Финского залива. Наводнения в Северной столице возникают из-за так называемой нагонной волны, которую еще называют «мини-цунами», она рождается во время прохождения антициклона над морем и заливом.

Разобравшись в причине наводнений, в 1835 году была представлена идея строительства защитной дамбы, однако в то время построить ее было невозможно, так как не было техники, которая способна работать в Финском заливе в воде.

К дамбе вернулись спустя сто лет, однако ее возведение было отложено из-за Великой Отечественной войны и восстановления хозяйства после нее. Во время блокады тоже было два наводнения, однако слабых, до двух метров. Говорят, что природа пощадила Ленинград, иначе бы он точно был стерт с лица Земли.

Управление движением в подводном тоннеле под дамбой С-1. Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Защита на ближайшие сто лет

Строительство комплекса защиты Ленинграда от наводнений в итоге началось только в 1979 году, было прервано на несколько лет и закончено в 2011 году. Современный КЗС состоит из 11 каменно-земляных дамб, шести водопропускных сооружений, двух сооружений для пропуска речных и морских судов (С-2 и С-1), 25 км кольцевой автодороги, семи автодорожных мостов, уникального автомобильного тоннеля под водой и двух транспортных развязок.

С-1, где проходили испытания, это всего лишь одна из важнейших дамб КЗС. Защитное сооружение на этой дамбе способно выдержать до 5,15 метров воды. Комплекс может быть закрыт максимум на 48 часов, но на практике дольше всего было закрытие на 40 часов. Такое время установлено из-за того, что в Неве копится вода, которую нужно выпускать в залив, иначе уже она зальет город. Иногда С-1 закрывают, ненадолго открывают, когда волна уходит, а потом вновь закрывают. Волна, ответственная за наводнения, уходит каждый 24 часа, поэтому каких-то экстренных ситуаций на дамбе не бывает.

Официально металлические заслоны на С-1 называются батопорты, каждая из частей весит 2,5 тыс. тонн. Они работают по простому принципу: движутся друг к другу, а потом вниз до дна. Весь процесс закрытия длится всего 45 минут. О наводнениях узнают заранее, минимум за 60 часов до волны.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

За время своего существования дамба спасла Петербург в том числе от трех сильнейших ураганов, например, в 2013 году был ураган «Святой Иуда». Сейчас чаще всего наводнения происходят зимой, когда наблюдаются перепады температур.

КЗС – федеральный объект и строился на федеральные деньги. Подобный комплекс есть только в Роттердаме (Нидерланды). Срок службы петербургского комплекса – сто лет, а дальше пока сплошная неизвестность.