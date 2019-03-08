Академия Штиглица: ода искусству от благородного банкира

Новый формат учебного заведения

Всем известны шедевры Серебряного века, изготовленные на Императорском фарфоровом или стекольном заводах и в ювелирных мастерских Карла Фаберже. Многие до сих пор восхищаются оформлением постановок в главных театрах и операх царской России. Но мало кто знает, что многие из тех, кто украшает, оформляет, придумывает и изготавливает предметы искусства с конца XIX века и до наших дней были выпускниками одного учебного заведения – Центрального училища технического рисования. Его создали специально по аналогии с художественно-промышленными учебными заведениями развитых стран Западной Европы.

Центральное училище технического рисования вместе с богатым художественно-промышленным музеем и отлично оборудованной библиотекой было основано в 1876 году по указу Александра II. Деньги на уникальное учебное заведение пожертвовал банкир и промышленник барон Александр Людвигович Штиглиц. Здесь начали готовить художников декоративно-прикладного искусства для промышленности, а также учителей рисования и черчения для средних художественно-промышленных школ. В отличие от специализированной Академии художеств в Москве, в училище принимали всех желающих, без различия сословий и пола, требовалось только наличие знаний в объеме минимум четырех классов гимназии и успешная сдача экзамена по рисунку.

Фото: Instagram / @aleksandrovna_elena

Пожертвовав на первоначальное устройство училища огромную сумму в один миллион рублей, барон продолжал субсидировать училище и впоследствии. До последнего дня своей жизни был его почетным попечителем и после смерти завещал ему около семи миллионов рублей, благодаря чему училище могло получить самое широкое и благотворное развитие на проценты от этих денег.

Барон Александр Людвигович фон Штиглиц был крупнейшим российским финансистом, меценатом, благотворителем, банкиром и промышленником, а также управлял Государственным банком России. Благодаря этому гениальному финансисту в России появились первые железные дороги. Барон Штиглиц участвовал в постройке Балтийской железной дороги и сооружении Петербурго-Московской (Николаевской) железной дороги. Он занимался устройством дел Государственного банка, был председателем Биржевого комитета и много в чем еще поучаствовал. Но главным его достижением все же считается основание Училища художеств, названного сейчас в его честь.

Фото: Instagram / @aleksandrovna_elena

Не совсем обычный музей

Первым директором училища стал известный архитектор Максимилиан Егорович Месмахер. Он является автором таких архитектурных памятников, как великокняжеский дворец на Мойке, 122; архив Государственного совета на Миллионной, 36; великокняжеский дворец на Адмиралтейской набережной, 8, и многих других. Основное и старейшее здание академии по адресу Соляной переулок, 13, было построено именно под руководством Месмахера и по проекту архитекторов Кракау и Гедике в 1879-1881 годах.

Вскоре после открытия академии Месмахер взялся за формирование художественной коллекции для целей обучения студентов. Также со всех уголков страны начали поступать дары в виде произведений искусства. Директор училища решил, что музей – это абсолютно необходимый элемент познания учащимися истории искусства. Так началась история создания музея прикладного искусства. Официальной датой его основания считают 15 мая 1878 года, когда на одном из заседаний был поднят этот вопрос.

Фото: Instagram / @stieglitzmuseum

Строительство специального корпуса для музея было начато в 1885 году. Автором проекта выступил директор училища, архитектор Максимилиан Месмахер. Здание музея Центрального училища технического рисования является одним из самых важных и известных творений зодчего. Он создал не просто музей, а наглядное пособие по истории развития прикладного искусства. Это нашло отражение как во внутреннем наполнении музея, так и в архитектуре здания и оформлении интерьеров музея.

Месмахер соединил в его облике композиционные приемы и элементы декора, позаимствованные из шедевров итальянской архитектуры XVI века. Основательно переработав формы исторических построек, архитектор создал обобщенный образ ренессансной итальянской архитектуры. Каждый из 32 залов музея для сохранения духа эпохи декорировался в определенном историческом стиле в соответствии с коллекцией, предназначенной для экспозиции в нем. И, само собой, с момента открытия музей оказался в центре культурной жизни Петербурга.

От Штиглица к Штиглицу

В празднике открытия музея принимала участия императорская семья во главе с Николаем II, а также многие деятели культуры, в том числе художники Илья Репин, Кузьма Петров-Водкин, писатель Дмитрий Григорович.

После революции, в 1922 году, Центральное училище технического рисования было реорганизовано, учебные занятия были прекращены, а музей в 1923 году перешел в ведение Эрмитажа, став его филиалом. И только в 1945 году училище было воссоздано как многопрофильное учебное заведение. Основной задачей первых послевоенных лет была подготовка специалистов-реставраторов для восстановления разрушенных памятников истории и культуры. В 1953 году училищу присвоено имя народного художника СССР Веры Игнатьевны Мухиной.

Фото: Instagram / @vengerskayaa, @stieglitzmuseum

В 1979 году музейное здание было взято под охрану государства как уникальный памятник архитектуры, а с 1980 года началась планомерная реставрация. В 2000 году пришедший в плачевное состояние купол Большого зала был отреставрирован к 125-летнему юбилею училища. В 1994 году Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В.И. Мухиной переименовано в Санкт-Петербургскую государственную художественно-промышленную академию, а в 2007 году ей вернули имя создателя – Александра Людвиговича Штиглица.

Сегодня, в 2019 году, фонды музея насчитывают более 35 тыс. предметов прикладного искусства от Античности до наших дней. Обширное собрание включает западноевропейский фарфор и восточную керамику, интереснейшие образцы мебели XVI-XIX веков, уникальную коллекцию русских изразцовых печей XVIII века, художественный металл и ткани, а также лучшие студенческие работы второй половины ХХ века.

Сейчас в вузе обучается 1500 студентов и работает 220 преподавателей. За годы своей истории академия подготовила несколько поколений выдающихся мастеров искусства, и этому немало способствовал ее уникальный музей – неиссякаемый источник знаний и вдохновения.

Музей работает только для экскурсионного обслуживания, индивидуально в него не попасть. Стоимость полного билета на большую обзорную экскурсию – 700 рублей для взрослых и 350 рублей для школьников, студентов и пенсионеров. Актуальное расписание всегда есть в группе музея здесь.