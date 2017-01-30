Три первых матча "Зенита" на стадионе на Крестовском острове пройдут в апреле

Три первых матча "Зенита" на стадионе "Зенит-арена" пройдут в апреле. Об этом сообщил председатель комитета по физической культуре и спорту Петербурга Павел Белов.

Он добавил, что 2 июля на стадионе на Крестовском острове состоится финал Кубка конфедераций, матчи которого будут проходить в Петербурге, Москве, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

Белов также заявил, что у "Зенит-арены" не будет фан-зоны. Часть Конюшенной площади, где размещалась фан-зона на время чемпионата мира по хоккею в 2016 году, хорошо себя зарекомендовала, однако площадка до сих пор не согласована, в том числе и в МВД, сообщает "Петербургский дневник". О том, что на Конюшенной появится фан-зона, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заявил в минувшем декабре.

Сейчас стадион полностью готов к передаче в управление "Зенита", передает "Интерфакс" слова главы комитета по строительству Сергея Морозова. При этом проблемы с вибрацией поля до сих пор не устранены. Работы по решению этой проблемы планируют завершить к концу февраля - началу марта.

"Мы занимаемся усилением поля, жесткого основания, это два этапа. Первое - сварочные работы по усилению металлоконструкции поля, второе - настройка, доведение уровня вибрации до допустимого, комфортного. Этим мы и занимаемся сейчас. Сварочные работы будут закончены в середине февраля, остальные работы мы планируем закончить до конца февраля - начала марта", — передает ТАСС слова Морозова.

Глава комитета по строительству добавил, что в конце февраля поле заедет в чашу стадиона, после проведения тестовых мероприятий будут сделаны повторные замеры уровня вибрации, "и после их результатов мы сможем сказать, к каким результатам мы пришли".

В ноябре 2016 года комиссия ФИФА, которая проверяла "Зенит-арену" в конце октября, признала поле стадионе непригодным для использования из-за повышенной вибрации. Недостатки "Метрострой", генподрядчик стадиона, обещал устранить в скором времени. В конце декабря Ростехнадзор принял поле стадиона, несмотря на претензии ФИФА. Это решение связано с тем, что ни в одном из документов не был указан повышенный уровень вибрации поля.

Инспекционный визит комиссии ФИФА по городам проведения матчей Кубка Конфедераций начнется 27 февраля в Петербурге. Также в конце февраля стадион будет сдан ФИФА, говорил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Первое массовое мероприятия на "Зенит-арене" состоится 11 февраля. На стадионе пройдет бесплатное мотошоу "Первый посетитель", которое смогут посетить 10 тыс. человек.

В конце декабря стало известно, что комитет по строительству Петербурга продлил основной контракт с "Метростроем" до 31 марта 2017 года, так как подрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей. Позднее Смольный заключил с "Метростроем" еще один контракт на 950 млн рублей.

"Метрострой" официально объявил об окончании строительства "Зенит-арены" 26 декабря. Через три дня Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии, однако окончательные работы завершатся лишь к 1 мая.

Виталий Мутко 19 января заявил, что адаптация "Зенит-арены" к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, потребует еще полтора-два млрд рублей.

"Зенит-арена" строится с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей. По данным антикоррупционной организации Transparncy International, стоимость "Зенит-арены" может достигать 50,6 млрд рублей. При этом президенту России Владимиру Путину гарантировали достроить стадион за 34,9 млрд рублей.