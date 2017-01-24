На "Зенит-арене" пройдет бесплатное мотошоу

На "Зенит-арене" состоится бесплатное мотошоу. Это станет первым массовым мероприятием на новом стадионе. Посетить шоу "Первый посетитель", которое пройдет 11 февраля, смогут 10 тыс. человек.

В программе мероприятия также будет свободное знакомство с территорией стадиона, тестирование светового и звукового оборудования "Зенит-арены". Кроме того, на стадионе устроят флешмоб с кричалками для фанатов, а в специальной фотозоне можно будет сфотографироваться на фоне игроков "Зенита".

Чтобы посетить шоу, необходимо будет зарегистрироваться на сайте мероприятия, после чего ожидать попадания в список 10 тыс. счастливчиков. Регистрация будет открыта в ближайшее время.

Ранее стало известно, что, по данным антикоррупционной организации Transparncy International, стоимость "Зенит-арены" может достигать 50,6 млрд рублей. По другим неофициальным данным, стоимость стадиона может достигать 48 млрд рублей. Согласно официальной информации, стадион обошелся в 42 млрд рублей.

Накануне, 23 января, вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что "Зенит-арену" сдадут комиссии ФИФА в феврале. По его словам, "все готово".

Инспекционный визит комиссии ФИФА по городам проведения матчей Кубка Конфедераций начнется 27 февраля в Петербурге. Об этом сообщило агентство "Р-Спорт" со ссылкой на генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина.

В конце декабря стало известно, что комитет по строительству Петербурга продлил основной контракт с "Метростроем" до 31 марта 2017 года, так как подрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей. Позднее Смольный заключил с "Метростроем" еще один контракт на 950 млн рублей.

"Метрострой" официально объявил об окончании строительства "Зенит-арены" 26 декабря. Через три дня Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии, однако окончательные работы завершатся лишь к 1 мая.

Виталий Мутко 19 января заявил, что адаптация "Зенит-арены" к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, потребует еще полтора-два млрд рублей.

"Зенит-арена" строится с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей.