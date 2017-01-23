Мутко: "Зенит-арену" сдадут комиссии ФИФА в феврале

"Зенит-арену" сдадут комиссии ФИФА в конце февраля. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко на совещании премьер-министра Дмитрия Медведева с вице-премьерами.

"Все готово. В конце февраля мы сдаем его ФИФА", — передает "Интерфакс-Недвижимость" слова Мутко.

Вице-премьер добавил, что два матча "Зенита" пройдут на новом стадионе в апреле 2017 года.

Мутко рассказал и о подготовке двух других стадионов к Кубку Конфедераций, который пройдет летом 2017 года. По его словам, на стадионе в Казани уже проводятся матчи Чемпионата России по футболу, а в настоящее время его адаптируют к международным соревнованиям. Стадион в Сочи будет готов в феврале.

Инспекционный визит комиссии ФИФА по городам проведения матчей Кубка Конфедераций начнется 27 февраля в Петербурге. Об этом сообщило агентство "Р-Спорт" со ссылкой на генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина.

Техническое тестирование "Зенит-арены" пройдет 11 февраля. В рамках тестового мероприятия "Первый посетитель", рассчитанного на 10 тыс. человек, пройдет мотошоу, использование сувенирной продукции и фотографирование участников, сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

В ноябре 2016 года комиссия ФИФА, которая проверяла "Зенит-арену" в конце октября, признала поле стадионе непригодным для использования из-за повышенной вибрации. Недостатки "Метрострой", генподрядчик стадиона, обещал устранить в скором времени. В конце декабря Ростехнадзор принял поле стадиона, несмотря на претензии ФИФА. Это решение связано с тем, что ни в одном из документов не был указан повышенный уровень вибрации поля.

Также в конце декабря стало известно, что комитет по строительству Петербурга продлил основной контракт с "Метростроем" до 31 марта 2017 года, так как подрядчик не успел сдать работы на 4,8 млрд рублей. Позднее Смольный заключил с "Метростроем" еще один контракт на 950 млн рублей.

"Метрострой" официально объявил об окончании строительства "Зенит-арены" 26 декабря. Через три дня Ростехнадзор выдал стадиону заключение о соответствии, однако окончательные работы завершатся лишь к 1 мая.

Виталий Мутко 19 января заявил, что адаптация "Зенит-арены" к чемпионату мира по футболу, который пройдет в 2018 году, потребует еще полтора-два млрд рублей.

"Зенит-арена" строится с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, а сейчас общая стоимость строительства стадиона превышает 42 млрд рублей. По неофициальным данным, стоимость "Зенит-арены" достигает 48 млрд рублей.