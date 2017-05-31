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Экс-владельцу ГК «Город» Максиму Ванчугову продлили арест до 1 сентября

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© Фото: kommersant.ru

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Дело ГК «Город» составляет 851 том, потерпевшими признаны 3,5 тыс. человек.

Бывшему владельцу ГК «Город» Максиму Ванчугову продлили арест до 1 сентября. Об этом сообщается на сайте Петербургского городского суда. Днем ранее, 30 мая, также был продлен арест Руслану Ванчугову.

Братья Ванчуговы были задержаны 28 октября 2015 года. По версии следствия, Максим Ванчугов привлекал деньги дольщиков под предлогом строительства жилых комплексов в Петербурге. От имени ГК «Город» он и неустановленные лица якобы вывели через фирмы-однодневки 832 млн рублей, которые не использовались на цели строительства.

Дело ГК «Город» составляет 851 том, потерпевшими признаны 3,5 тыс. человек. В октябре прошлого года следователи снизили ущерб по делу ГК «Город» почти в два раза. Он сократился с 3 млрд до 1,2 млрд рублей из-за того, что в деле теперь фигурируют лишь выведенные денежные средства дольщиков, а квартиры, которые якобы похищались путем их оформления на подставных лиц, больше не вменяются Ванчугову.

В начале октября 2015 года был убит муж главной активистки обманутых дольщиков ГК «Город» Аллы Андреевой. На машине убитого оставлена надпись: «Ты будешь следующей!». Позже вице-губернатор Игорь Албин взял на особый контроль расследование убийства Константина Андреева. В настоящий момент убийца так и не найден.

В июле 2016 года известный петербургский бизнесмен Артем Маневич купил компанию «Город». Партнер строительной компании банк «Санкт-Петербург» уже выделил 2 млрд рублей. Ожидается, что ЖК будут достроены к июлю 2018 года. Накануне, 30 мая, пятеро дольщиков «Города» объявили бессрочную голодовку.

Она началась накануне Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Ее участники надеются, что таким образом смогут привлечь внимание президента Владимира Путина, который приедет в Северную столицу. Сегодня, 31 мая, полицейские задержали дольщиков за несанкционированный пикет.

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