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Экс-совладелец ГК «Город» Руслан Ванчугов остается под домашним арестом

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© Фото: Коммерсантъ

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Он продлен до 1 сентября.

Бывшему совладельцу ГК «Город» Руслану Ванчугову продлили домашний арест. Такое решение во вторник, 30 мая, вынес Петербургский городской суд.

Арест Руслану Ванчугова продлен на три месяца до 1 сентября.

Братья Ванчуговы были задержаны 28 октября 2015 года. По версии следствия, Максим Ванчугов привлекал деньги дольщиков под предлогом строительства жилых комплексов в Петербурге. От имени ГК «Город» он и неустановленные лица якобы вывели через фирмы-однодневки 832 млн рублей, которые не использовались на цели строительства.

По данным МВД, за 980 квартир были получены 2,1 млрд рублей. Данный эпизод в последствии в обвинение не вошел.

В ходе следственных мероприятий были проведены обыски в приемной брата обвиняемых — депутата Государственной думы от «Справедливой России» Романа Ванчугова.

Дело ГК «Город» составляет 851 том. Потерпевшими признаны несколько 3,5 тыс. человек. На одном из судебных процессов стало известно, что в их числе – мать судьи Василеостровского суда Юрия Гершевского, который заключал Ванчуговых под стражу в октябре 2015 года и санкционировал обыск общественной приемной депутата Госдумы Романа Ванчугова.

В октябре прошлого года следователи снизили ущерб по делу ГК «Город» почти в два раза. Он сократился с 3 млрд до 1,2 млрд рублей из-за того, что в деле теперь фигурируют лишь выведенные денежные средства дольщиков, а квартиры, которые якобы похищались путем их оформления на подставных лиц, больше не вменяются Ванчугову.

В начале октября 2015 года был убит муж главной активистки обманутых дольщиков ГК «Город» Аллы Андреевой. На машине убитого оставлена надпись: «Ты будешь следующей!». Позже вице-губернатор Игорь Албин взял на особый контроль расследование убийства Константина Андреева. В настоящий момент убийца так и не найден.

В июле 2016 года известный петербургский бизнесмен Артем Маневич купил компанию "Город". Партнер строительной компании банк "Санкт-Петербург" уже выделил 2 млрд рублей. Ожидается, что ЖК будут достроены к июлю 2018 года.

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