Экс-совладелец ГК «Город» Руслан Ванчугов остается под домашним арестом

Бывшему совладельцу ГК «Город» Руслану Ванчугову продлили домашний арест. Такое решение во вторник, 30 мая, вынес Петербургский городской суд.

Арест Руслану Ванчугова продлен на три месяца до 1 сентября.

Братья Ванчуговы были задержаны 28 октября 2015 года. По версии следствия, Максим Ванчугов привлекал деньги дольщиков под предлогом строительства жилых комплексов в Петербурге. От имени ГК «Город» он и неустановленные лица якобы вывели через фирмы-однодневки 832 млн рублей, которые не использовались на цели строительства.

По данным МВД, за 980 квартир были получены 2,1 млрд рублей. Данный эпизод в последствии в обвинение не вошел.

В ходе следственных мероприятий были проведены обыски в приемной брата обвиняемых — депутата Государственной думы от «Справедливой России» Романа Ванчугова.

Дело ГК «Город» составляет 851 том. Потерпевшими признаны несколько 3,5 тыс. человек. На одном из судебных процессов стало известно, что в их числе – мать судьи Василеостровского суда Юрия Гершевского, который заключал Ванчуговых под стражу в октябре 2015 года и санкционировал обыск общественной приемной депутата Госдумы Романа Ванчугова.

В октябре прошлого года следователи снизили ущерб по делу ГК «Город» почти в два раза. Он сократился с 3 млрд до 1,2 млрд рублей из-за того, что в деле теперь фигурируют лишь выведенные денежные средства дольщиков, а квартиры, которые якобы похищались путем их оформления на подставных лиц, больше не вменяются Ванчугову.

В начале октября 2015 года был убит муж главной активистки обманутых дольщиков ГК «Город» Аллы Андреевой. На машине убитого оставлена надпись: «Ты будешь следующей!». Позже вице-губернатор Игорь Албин взял на особый контроль расследование убийства Константина Андреева. В настоящий момент убийца так и не найден.

В июле 2016 года известный петербургский бизнесмен Артем Маневич купил компанию "Город". Партнер строительной компании банк "Санкт-Петербург" уже выделил 2 млрд рублей. Ожидается, что ЖК будут достроены к июлю 2018 года.