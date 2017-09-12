Дома ГК «Город» будет достраивать «ЛенСпецСМУ»

Недостроенные дома ГК «Город» завершит холдинг «Эталон ЛенСпецСМУ», сообщает «Фонтанка» со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Игоря Албина.

Он сообщил, что холдинг сменит «Проммонолит», который работает с недостроенными домами с 2015 года. «ЛенСпецСМУ» должен достроить объекты на две тыс. квартир. При этом дольщиков еще одного объекта ГК «Город» — ЖК «Морская звезда» - планируется отселить в другой жилой фонд. Ранее сообщалось, что им предложат свободные квартиры в первых очередях комплекса «Ленинский парк».

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В 2014 году ГК «Город» оставила недостроенными 13 зданий на пять тыс. договоров долевого участия. Дело компании составляет 851 том, потерпевшими признаны 3,5 тыс. человек. Бывшие владельцы компании, Максим и Руслан Ванчуговы, находятся под арестом. Они были задержаны еще в октябре 2015 года.

По версии следствия, Максим Ванчугов привлекал деньги дольщиков под предлогом строительства жилых комплексов в Петербурге. От имени ГК «Город» он и неустановленные лица якобы вывели через фирмы-однодневки 832 млн рублей, которые не использовались на цели строительства.