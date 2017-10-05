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Обманутые дольщики ГК «Город» просят помощи у Путина

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© Фото: gov.spb.ru
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    По их словам, за последние несколько месяцев ситуация практически не изменилась

    Утром в четверг, 5 октября, дольщики проблемного ГК "Город" собрались у приемной президента РФ по Северо-Западному федеральному округу, чтобы отправить свои обращения президенту России Владимиру Путину.

    Также их обращение было направлено полномочному представителю президента РФ в СЗФО Цуканову Николаю Николаевичу, сообщается в группе "ВКонтакте" дольщиков.

    Они просят у президента жесткого контроля за тем, чтобы администрация Петербурга сдержала данные ею обещания по завершению проблемных объектов ГК "Город". Также дольщики требуют прозрачности в действиях с земельным активом в Каменке, "являющимся на данный момент единственным возможным источником финансирования строительства наших домов"

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    Дольщики отмечают, что за последние несколько месяцев ситуация практически не изменилась и обращают внимание, что на многих участках до сих пор отсутствует остекление, в некоторых домах нет горячего водоснабжения, отсутствует постоянное электроснабжение и система противопожарной защиты.

    Компания «Город» строила три комплекса на территории Петербурга, но после срыва сроков дольщики были признаны обманутыми. Сдачу жилого комплекса «Ленинский парк» затянули на два года, а возведение еще двух жилых комплексов «Прибалтийский» и «Морская звезда» и вовсе приостановили в начале 2015 года. Всего в этих трех объектах гражданам принадлежит 5,4 тыс. квартир.

    Владельцы ГК «Город» - Максим Ванчугов и его брат Руслан Ванчугов - находятся под домашним арестом. Их обвиняют в мошенничестве на сумму 2,9 млрд рублей и присвоении денег дольщиков нескольких жилкомплексов-долгостроев.

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