В Петербурге полиция задержала голодающих дольщиков ГК "Город"

В среду, 31 мая, полицейские задержали дольщиков ГК "Город" за несанкционированный пикет, который расположился у строящихся ЖК "Ленинский парк" и ЖК "Прибалтийский", сообщается в группе дольщиков "ВКонтакте".

Среди задержанных были и пятеро голодающих дольщиков, а также глава инициативной группы Алла Андреева. Рядом с участниками пикета стояла машина, заклеенная плакатами с требованиями дольщиков



Фото: nsp.ru

Ранее стало известно, что пятеро дольщиков "Города" объявили бессрочную голодовку. Она началась накануне Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Ее участники надеются, что таким образом смогут привлечь внимание президента Владимира Путина, который приедет в Северную столицу.

Дольщики требуют возобновления работ на недостроенных объектах. По их словам, сейчас из 13 домов, которые начала возводить компания "Город" братьев Руслана и Максима Ванчуговых, впоследствии арестованных за крупное мошенничество, строятся только два. Надежды на нового инвестора, сына бывшего вице-губернатора Михаила Маневича Артема Маневича, могут не оправдаться, так как в отношении него тоже может вскоре начаться процедура банкротства.

ГК «Город» возводит в Петербурге три жилых комплекса: - два на Ленинском проспекте и один на улице Оптиков. Дома рассчитаны более чем на пять тысяч квартир. Первую очередь должны были сдать в 2013 году, но осенью того года у компании начались проблемы и стройка остановилась.