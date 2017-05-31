Дольщики ГК "Город" объявили бессрочную голодовку (ФОТО)

В среду, 31 мая, дольщики ГК "Город" объявили голодовку и провели одиночные пикеты у стен Заксобрания Петербурга.

Участники акции требуют достроить их дома, которые они ожидают начиная с 2013 года.

Бессрочная голодовка начнется накануне Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Ее участники надеятся, что таким образом смогут привлечь внимание президента Владимира Путина, который приедет в Северную столицу 2 июня.

Дольщики требуют возобновления работ на недостроенных объектах. По их словам, сейчас из 13 домов, которые начала возводить компания "Город" братьев Руслана и Максима Ванчуговых, впоследствии арестованных за крупное мошенничество, строятся только два. Надежды на нового инвестора, сына бывшего вице-губернатора Михаила Маневича Артема Маневича, могут не оправдаться, так как в отношении него тоже может вскоре начаться процедура банкротства.

ГК «Город» возводит в Петербурге три жилых комплекса: - два на Ленинском проспекте и один на улице Оптиков. Дома рассчитаны более чем на пять тысяч квартир. Первую очередь должны были сдать в 2013 году, но осенью того года у компании начались проблемы и стройка остановилась.

Дело ГК «Город» составляет 851 том. Потерпевшими признаны 3,5 тыс. человек. На одном из судебных процессов стало известно, что в их числе – мать судьи Василеостровского суда Юрия Гершевского, который заключал Ванчуговых под стражу в октябре 2015 года и санкционировал обыск общественной приемной депутата Госдумы Романа Ванчугова.

В октябре прошлого года следователи снизили ущерб по делу ГК «Город» почти в два раза. Он сократился с 3 млрд до 1,2 млрд рублей из-за того, что в деле теперь фигурируют лишь выведенные денежные средства дольщиков, а квартиры, которые якобы похищались путем их оформления на подставных лиц, больше не вменяются Ванчугову.

Фото: vk.com/gorodnews

В начале октября 2015 года был убит муж главной активистки обманутых дольщиков ГК «Город» Аллы Андреевой. На машине убитого оставлена надпись: «Ты будешь следующей!». Позже вице-губернатор Игорь Албин взял на особый контроль расследование убийства Константина Андреева. В настоящий момент убийца так и не найден.

В июле 2016 года известный петербургский бизнесмен Артем Маневич купил компанию "Город". Партнер строительной компании банк "Санкт-Петербург" уже выделил 2 млрд рублей. Ожидается, что ЖК будут достроены к июлю 2018 года.