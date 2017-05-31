  • 31 Май 2017
USD 31.05.2017 56.5168 -0.1938
USD ММВБ 13:17 56.65540  
EUR 31.05.2017 62.9484 -0.4200
EUR ММВБ 13:17 63.4090  
Нефть($) 31.05.2017 51.36 1.53
Нефть(p) 31.05.2017 2902.70 +76.81

Дольщики ГК "Город" объявили бессрочную голодовку (ФОТО)

Автор:


© Фото: Ведомости

Темы дня

В ней планируют участвовать пять человек.

В среду, 31 мая, дольщики ГК "Город" объявили голодовку и провели одиночные пикеты у стен Заксобрания Петербурга.

Участники акции требуют достроить их дома, которые они ожидают начиная с 2013 года.

Бессрочная голодовка начнется накануне Петербургского экономического форума (ПМЭФ). Ее участники надеятся, что таким образом смогут привлечь внимание президента Владимира Путина, который приедет в Северную столицу 2 июня.

Дольщики требуют возобновления работ на недостроенных объектах. По их словам, сейчас из 13 домов, которые начала возводить компания "Город" братьев Руслана и Максима Ванчуговых, впоследствии арестованных за крупное мошенничество, строятся только два. Надежды на нового инвестора, сына бывшего вице-губернатора Михаила Маневича  Артема Маневича, могут не оправдаться, так как в отношении него тоже может вскоре начаться процедура банкротства.

ГК «Город» возводит в Петербурге три жилых комплекса: - два на Ленинском проспекте и один на улице Оптиков. Дома рассчитаны более чем на пять тысяч квартир. Первую очередь должны были сдать в 2013 году, но осенью того года у компании начались проблемы и стройка остановилась. 

Дело ГК «Город» составляет 851 том. Потерпевшими признаны 3,5 тыс. человек. На одном из судебных процессов стало известно, что в их числе – мать судьи Василеостровского суда Юрия Гершевского, который заключал Ванчуговых под стражу в октябре 2015 года и санкционировал обыск общественной приемной депутата Госдумы Романа Ванчугова.

В октябре прошлого года следователи снизили ущерб по делу ГК «Город» почти в два раза. Он сократился с 3 млрд до 1,2 млрд рублей из-за того, что в деле теперь фигурируют лишь выведенные денежные средства дольщиков, а квартиры, которые якобы похищались путем их оформления на подставных лиц, больше не вменяются Ванчугову.
Фото: vk.com/gorodnews
 

В начале октября 2015 года был убит муж главной активистки обманутых дольщиков ГК «Город» Аллы Андреевой. На машине убитого оставлена надпись: «Ты будешь следующей!». Позже вице-губернатор Игорь Албин взял на особый контроль расследование убийства Константина Андреева. В настоящий момент убийца так и не найден.

В июле 2016 года известный петербургский бизнесмен Артем Маневич купил компанию "Город". Партнер строительной компании банк "Санкт-Петербург" уже выделил 2 млрд рублей. Ожидается, что ЖК будут достроены к июлю 2018 года.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    День города в Петербурге – 2017: мороженое, тюльпаны и книги

    В День рождения Северной столицы будет открыто множество площадок, на которых можно узнать историю города, отведать необычные блюда или увидеть сражения рыцарей.

    читать далее →

    Петербургская царь-рыба: где можно попробовать корюшку

    Безлимитная корюшка за фиксированную сумму, специальное сет-меню из четырех блюд, корюшка из домашней коптильни и многое другое - сезон любимой рыбы в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Царская одежда: как производят меховые изделия

    «Санкт-Петербург.ру», вооружившись пословицей «готовь сани летом», отправился на одно из самых популярных меховых производств города, чтобы узнать, как сегодня шьют шубы, а также с чем их лучше носить и почему вообще меха имеют бешенную популярность у женщин всего мира.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: вдохновляясь штормом

    Экстремальный заезд по бездорожью в условиях шквалистого ветра и ледяного ливня показал: британский внедорожник Land Rover крепко «дружит» с законами природы и потому оценивает бурю как штатную ситуацию. Об особенностях штормового офф-роуд тест-драйва – в фоторепортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.05.17
    Матрасы Perrino Active
    30.05.17
    Что ждать от рынка б/у автомобилей в Санкт-Петербурге
    30.05.17
    Как правильно делать ставки
    25.05.17
    Использование георешетки в процессе благоустройства приусадебных участков
    25.05.17
    Как организовать водоотведение с кровли
    18.05.17
    Мультимедийные проекторы: виды, характеристики и функции
    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm