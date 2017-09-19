Недостроенные дома ГК «Город» могут поделить между «Монолитом» и «ЛенСпецСМУ»

Недостроенные дома ГК «Город» могут поделить между двумя компаниями - «Монолитом» и «ЛенСпецСМУ». При этом неделей ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин утверждал, что все дома достроит «ЛенСпецСМУ».

Дольщики рассказали, что «Монолит» заберет ЖК «Прибалтийский» на Ленинском проспекте, а «ЛенСпецСМУ» - ЖК «Морская Звезда» на углу улиц Оптиков и Яхтенной. Информацию подтвердил глава комитета по строительству Смольного Сергей Морозов, пишет «Фонтанка.ру». По словам Морозова, Смольный предложил «ЛенСпецСМУ» изучить новый вариант достройки домов.

«Морская Звезда» является наиболее «сырым» проектом из трех долгостроев «Города» - его готовность сейчас составляет не более 30%. Остальные два комплекса ближе к завершению строительства: в ЖК «Ленинский парк» два дома на 1900 квартир были введены в эксплуатацию в июне, хотя и с недоделками, остались «коробки» еще нескольких точечных домов; в ЖК «Прибалтийский» рядом с «Ленинским парком» сейчас работы не ведутся, однако дома также доведены до стадии «коробки».

С 2015 года на достройке домов как генподрядчик работала компания «Проммонолит» (часть группы компаний «Монолит»). «ЛенСпецСМУ» пока не подтверждает свое участие в достройке домов «Города», однако, по словам Морозова, предварительное одобрение уже есть.

«Эта информация прорабатывается. Но сегодня такое предложение есть. «ЛенспецСМУ» предложено выйти на «Морскую Звезду», окончательного решения нет, но предварительно они одобрили. Проект сейчас прорабатывают, считают экономику. Что касается «Проммонолита» — у них там несколько организаций, это группа компаний «Монолит», которая будет достраивать «Прибалтийский», это так и есть Мы вовлекаем застройщиков сильных, у которых есть оборотные средства для завершения строительства данных объектов», - также добавил Морозов.

Дольщики «Прибалтийского» рассказывают, что уже неоднократно видели сотрудников «ЛенСпецСМУ» на объектах «Морской Звезды». По их словам, за будущих жителей ЖК на Оптиков можно только порадоваться, так как у них появилась, по крайней мере, более или менее понятная перспектива. Самым «проблемным», по словам покупателей квартир, остается «Прибалтийский».

Сегодня, 19 сентября, несколько десятков дольщиков этого ЖК отправили губернатору Георгию Полтавченко письма, в которых просят найти и для них тоже «крупную строительную компанию с большими финансовыми возможностями».

«ЖК «Морская Звезда» передан надежной компании. Мы уверены в том, что компания «ЛенСпецСМУ» достроит объект, так как ее собственные активы, оборотные средства позволяют это сделать. Холдинг «Монолитстрой» (Проммонолит») не имеет собственных средств, зависит от залога участков земли в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Более того, два последних года полностью подорвали финансовое состояние холдинга - практически весь штат уволился, поставщики отказываются сотрудничать, банки не дают кредитов», - говорится в письме.

Компания «Город» строила три комплекса на территории Петербурга, но после срыва сроков дольщики были признаны обманутыми. Сдачу жилого комплекса «Ленинский парк» затянули на два года, а возведение еще двух жилых комплексов «Прибалтийский» и «Морская звезда» и вовсе приостановили в начале 2015 года. Всего в этих трех объектах гражданам принадлежит 5,4 тыс. квартир.

Владельцы ГК «Город» - Максим Ванчугов и его брат Руслан Ванчугов - находятся под домашним арестом. Ихбвиняют в мошенничестве на сумму 2,9 млрд рублей и присвоении денег дольщиков нескольких жилкомплексов-долгостроев.