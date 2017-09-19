  • 19 Сентябрь 2017
USD 20.09.2017 58.0993 +0.4751
USD ММВБ 22:17 58.21270  
EUR 20.09.2017 69.6785 +0.9271
EUR ММВБ 22:17 69.8130  
Нефть($) 19.09.2017 55.18 0.47
Нефть(p) 19.09.2017 3205.92 +53.30

Недостроенные дома ГК «Город» могут поделить между «Монолитом» и «ЛенСпецСМУ»

Автор:


© Фото: vk.com/gorodnews

Темы дня

Дольщики просят губернатора Георгия Полтавченко не отдавать дома «Монолиту».

Недостроенные дома ГК «Город» могут поделить между двумя компаниями - «Монолитом» и «ЛенСпецСМУ». При этом неделей ранее вице-губернатор Петербурга Игорь Албин утверждал, что все дома достроит «ЛенСпецСМУ».

Дольщики рассказали, что «Монолит» заберет ЖК «Прибалтийский» на Ленинском проспекте, а «ЛенСпецСМУ» - ЖК «Морская Звезда» на углу улиц Оптиков и Яхтенной. Информацию подтвердил глава комитета по строительству Смольного Сергей Морозов, пишет «Фонтанка.ру». По словам Морозова, Смольный предложил «ЛенСпецСМУ» изучить новый вариант достройки домов.

«Морская Звезда» является наиболее «сырым» проектом из трех долгостроев «Города» - его готовность сейчас составляет не более 30%. Остальные два комплекса ближе к завершению строительства: в ЖК «Ленинский парк» два дома на 1900 квартир были введены в эксплуатацию в июне, хотя и с недоделками, остались «коробки» еще нескольких точечных домов; в ЖК «Прибалтийский» рядом с «Ленинским парком» сейчас работы не ведутся, однако дома также доведены до стадии «коробки».

С 2015 года на достройке домов как генподрядчик работала компания «Проммонолит» (часть группы компаний «Монолит»). «ЛенСпецСМУ» пока не подтверждает свое участие в достройке домов «Города», однако, по словам Морозова, предварительное одобрение уже есть.

«Эта информация прорабатывается. Но сегодня такое предложение есть. «ЛенспецСМУ» предложено выйти на «Морскую Звезду», окончательного решения нет, но предварительно они одобрили. Проект сейчас прорабатывают, считают экономику. Что касается «Проммонолита» — у них там несколько организаций, это группа компаний «Монолит», которая будет достраивать «Прибалтийский», это так и есть Мы вовлекаем застройщиков сильных, у которых есть оборотные средства для завершения строительства данных объектов», - также добавил Морозов.

Дольщики «Прибалтийского» рассказывают, что уже неоднократно видели сотрудников «ЛенСпецСМУ» на объектах «Морской Звезды». По их словам, за будущих жителей ЖК на Оптиков можно только порадоваться, так как у них появилась, по крайней мере, более или менее понятная перспектива. Самым «проблемным», по словам покупателей квартир, остается «Прибалтийский».

Сегодня, 19 сентября, несколько десятков дольщиков этого ЖК отправили губернатору Георгию Полтавченко письма, в которых просят найти и для них тоже «крупную строительную компанию с большими финансовыми возможностями».

«ЖК «Морская Звезда» передан надежной компании. Мы уверены в том, что компания «ЛенСпецСМУ» достроит объект, так как ее собственные активы, оборотные средства позволяют это сделать. Холдинг «Монолитстрой» (Проммонолит») не имеет собственных средств, зависит от залога участков земли в ПАО «Банк «Санкт-Петербург». Более того, два последних года полностью подорвали финансовое состояние холдинга - практически весь штат уволился, поставщики отказываются сотрудничать, банки не дают кредитов», - говорится в письме.

Компания «Город» строила три комплекса на территории Петербурга, но после срыва сроков дольщики были признаны обманутыми. Сдачу жилого комплекса «Ленинский парк» затянули на два года, а возведение еще двух жилых комплексов «Прибалтийский» и «Морская звезда» и вовсе приостановили в начале 2015 года. Всего в этих трех объектах гражданам принадлежит 5,4 тыс. квартир.

Владельцы ГК «Город» - Максим Ванчугов и его брат Руслан Ванчугов - находятся под домашним арестом. Ихбвиняют в мошенничестве на сумму 2,9 млрд рублей и присвоении денег дольщиков нескольких жилкомплексов-долгостроев.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в сентябре

    Осень – не повод сидеть дома и грустить. Фестивали, парады, концерты – обо всем этом и многом другом «Санкт-Петербург.ру» расскажет в афише на сентябрь.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.17
    Услуги типографии для туристических агентств
    15.09.17
    Оконные системы IVAPER — начало строительства нового производственно-логистического комплекса
    14.09.17
    Чем обусловлена популярность авиакомпании Уральские Авиалинии?
    13.09.17
    Клиника «Мать и дитя» в Санкт-Петербурге: 100 000 счастливых людей
    13.09.17
    Все для вашего удобства: точка SPOT на М. Жукова
    12.09.17
    Остекление лоджий в Санкт-Петербурге: широкий спектр предложений
    11.09.17
    Регистрация на сайте знакомств может стать успешным началом романтических отношений
    07.09.17
    Получение лицензии Роспотребнадзора на источники ионизирующего излучения в Санкт-Петербурге

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram