Газон на "Зенит-арене" прошьют синтетическими нитями. Для тестирования технологии выберут небольшой участок. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

В зависимости от результата будет принято окончательное решение, применять ли этот метод на всем газоне или решать проблему другими методами.

Как спасать поле нового стадиона задумались сразу после визита комиссии ФИФА, которая, несмотря на проблему, допустила "Зенит-арену" до проведения матчей Кубка конфедераций.

Эксперты в течение нескольких дней будут следить, насколько прошивка поля стимулирует рост травы. Если эта мера окажется эффективной, поле прошьют на всей территории и будут проращивать газон к предстоящему чемпионату.

При этом, по данным издания, если технология прошивки не сработает, придется ставить вопрос о закупке рулонного газона, а затем может зайти речь о замене всего "корыта" арены.

Во сколько обойдется прошивка поля "Зенит-арены", не уточняется. Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Всего "Зенит-арена" примет четыре матча чемпионата: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал Навального "известным в России треплом" и призвал взять в руки лопату.

Первым раскритиковал газон на "Зенит-арене" генеральный директор клуба "Зенит" Максим Митрофанов, он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла. После этого, 22 апреля, прошел первый матч на стадионе, который прославился дырками на газоне и протекающей крышей.

В преддверии матча 7 мая главный тренер "Зенита" Мирча Луческу заявил, что поле на "Зенит-арене" начнет рваться после 15 минут предстоящего матча. Из-за плохого состояния газона на новом стадионе игра "Зенита" с "Краснодаром" 17 мая была перенесена на "Петровский". Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине сказал, что на поле арены можно получить травму.