Албин назвал Навального "известным в России треплом" и призвал взять в руки лопату

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин назвал оппозиционного политика Алексея Навального "известным в России треплом" и призвал взять в руки лопату. Таким образом он отреагировал на заявление Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о стоимости "Зенит-арены".

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Навальный опубликовал данные расследования фонда днем 27 апреля. Сложив все господряды по "Зенит-арене", сотрудники ФБК пришли к выводу, что стоимость объекта составляет более 48 млрд рублей. При этом по официальным данным стадион обошелся в 42 млрд рублей.

"Известное в России трепло опять "отжигает". Не будучи поклонником этого персонажа сомнительной креативности, я долго не реагировал, пока кто-то не уточнил - на этот раз "жжет про Зенит-арену". И я посмотрел перл от брехливого автора с загребущими руками и немигающим взглядом", - написал Албин в Telegram.

По его словам, Навальный делает подобные расследования только ради того, чтобы "отработать миллиончик-другой спонсорского бабла".

"Нашел сразу несколько оснований для судебных исков, и мне прямо сейчас хочется ответить одинокому актеру самиздатовского киносериала: Леха, хорош брехать! Сидишь в гриме по центру экрана, в комнате, напоминающую место, куда "народная тропа не зарастает", руками активно жестикулируешь, немигающими глазками сверкаешь - не пыльная работка, и главное времени свободного море", - резко заявил вице-губернатор Северной столицы.

"Знаешь, Леха, тебе бы взять лопату в руки, бетонной пылью подышать, на настоящей большой стройке поработать - тогда и поймешь, что по чем в этой жизни и сколько времени, сил, таланта, трудолюбия изыскателей, проектировщиков, инженеров, рабочих необходимо вложить, чтобы построить самый современный в России стадион с выкатным полем и раздвижной кровлей или метро, мост, дорогу, школу, больницу, жилой дом. Приезжай, мы много строим в нашем любимом городе Петербурге, готов рекомендовать тебя на производственную практику. Сам тебе направление подпишу! А то все митинги, интервью, камеры, телевизоры… Сделай хоть что-нибудь полезное для страны своими руками или головой", - добавил Албин.

Вице-губернатор пообещал, что новый стадион будет в идеальном состоянии и станет "сказкой" к Кубку конфедераций ФИФА, который пройдет в Москве, Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля 2017 года.

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.