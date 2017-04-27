ФБК: Минимальная стоимость «Зенит-арены» - 48,2 млрд рублей

Стадион «Зенит-арена» стоит не 43 млрд рублей, как ранее сообщал вице-губернатор Игорь Албин, а минимум 48,2 млрд,, считают в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).

На своем сайте основатель ФБК Алексей Навальный опубликовал данные расследования фонда. Сложив все господряды по «Зенит-Арене», сотрудники ФБК пришли к выводу, что стоимость объекта (с учетом данных, которые прошли через систему госзакупок) составляет 48 217 681 401,68 рубля.

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При этом в ФБК учитывали не суммы контрактов, а реально выделенные деньги. «В тех случаях, когда информации нет, мы эту сумму вообще не учитывали, хотя вполне вероятно, что ее освоили», – уточнил Навальный.

«Мы все понимаем, почему самый дорогой стадион мира оказался таким плохим. Потому что из 48 млрд не меньше 30 нагло украли. На глазах у всей страны. Мы в фонде борьбы с коррупцией написали кучу жалоб на непрозрачные и коррупционные способы, которыми раздавались подряды на строительство, и ничего не произошло», — отметил Навальный.

«Зенит-арену» строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.