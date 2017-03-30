«Зенит-арена»: за день до окончания десятилетней стройки

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин объявил, что 31 марта стадион на Крестовском острове будет полностью готов. «В пятницу генеральный подрядчик, компания «Метрострой», должен направить уведомление в Ростехнадзор о завершении работ по строительству второй очереди. Госконтракты будут завершены в полном объеме», - цитирует ТАСС Албина.

По его словам, далее в спокойном режиме Ростехнадзор и Госстройнадзор проверят все работы на соответствие и выдадут акт ввода в эксплуатацию. Дату появления акта он назвать затруднился.

За день до полной готовности «Зенит-арены» портал «Санкт-Петербург.ру» собрал все главные факты о десятилетней скандальной стройке, в которую вложили 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

Тысяча и одно обещание

Стадион на Крестовском острове начали строить в 2007 году. Обещаний за это время прозвучало немало: изначально Валентина Матвиенко давала обязательство, что «Зенит-арену» построят всего за два года, затем президент ФК «Зенит» Александр Дюков перенес открытие на 2011-й, за ними следовали еще ряд обещаний, последнее из которых петербуржцы услышали из уст вице-губернатора Игоря Албина, он объявил «конечную» дату – 27 мая 2016 года.

Ожидаемо, что вскоре дата опять сдвинулась, благо ненамного, – заместитель председателя правительства России Виталий Мутко анонсировал 26 декабря 2016 года, а позже неоднократно давал гарантии и уверял, что сроки вновь не перенесут. В итоге 26 декабря «Зенит-арену» так и не сдали – Смольный продлил контракт с генподрядчиком до 31 марта 2017-го. Кроме того, правительство Петербурга подписало с «Метростроем» новый контракт на достройку арены за дополнительные 950 млн рублей.

Несмотря на продление госконтракта, 26 декабря 2016 года «Метрострой» все же объявил, что строительство «Зенит-арены» официально завершено. Всего спустя три дня Северо-Западное управление Ростехнадзора выдало заключение о соответствии стадиона проекту и техническим регламентам. При этом специалисты ведомства в спешке закрыли глаза на претензии ФИФА и принял тогда еще вибрирующее выкатное поле.

Еще большую путаницу в вопрос о готовности стадиона внес сам Игорь Албин, он честно признался, что все работы на «Зенит-арене» завершатся лишь к 1 мая 2017 года. «Мы должны все работы закончить к 1 мая. Это внутренняя дата», – сказал Албин, отвечая на вопрос о сроках завершения работ по строительству стадиона и обустройству зоны доступа и периметра безопасности.

Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

Украденные миллионы

Сейчас «Зенит-арену» называют самым дорогостоящим спортивным объектом в Европе, и это не повод для гордости, так как ее стоимость росла, что называется, не по дням, а по часам. Даже если верить официальным данным о конечной стоимости в 42 млрд рублей, то получится, что за десять лет «Зенит-арена» подорожала минимум в шесть раз.

При этом Дмитрий Сухарев, глава петербургского отделения международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, заявил будто реальная стоимость стадиона может составлять 50 млрд 600 млн рублей. «Если власть говорит, что стадион стоит 40 млрд, то они и отчитываться будут за 40 млрд. Придут к ним из Счетной палаты, те скажут: мы потратили 40. А реальная стоимость – 50. Эти 10 млрд они взяли из бюджета, должны за них тоже отчитаться. Это, не знаю, 20 детских садов и школ. Это дороги. Это станции метро, которые у нас не строятся», отметил Сухарев.

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Вице-губернатор Игорь Албин официально заявил, что при строительстве стадиона было украдено 700 млн рублей. Сухарев же считает, что это цифра была взята из ниоткуда - чтобы узнать точное количество украденных денег, необходимо провести полный аудит. Руководитель петербургского отделения Transparency International также заявил, что главная проблема возведения «Зенит-арены», что сначала все строилось и лишь затем проектировалось. Второй ошибкой стало решение «Трансстроя», бывшего генподрядчика стадиона, отменить изначальные технологические решения.

«Это тоже повлекло за собой серьезные изменения, вплоть до отказа многих проектировщиков, они посчитали, что это небезопасно. Если послушать, что говорят строители в городе... На этой стройке, кажется, поработали уже все. И абсолютно все говорят, что там полный бардак и неразбериха», - резюмировал Сухарев.

Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

По поводу украденных денег также высказались и депутаты петербургского Законодательного собрания. Например, Борис Вишневский назвал стройку стадиона «бездонной финансовой бочкой» за «многолетнюю безнаказанность воровства».

«Вопиющие злоупотребления, выявленные еще в 2013 году Счетной палатой РФ (из 14 млрд рублей, выделенных на тот момент из бюджета Петербурга, было фактически украдено почти 7 млрд рублей), остались безнаказанными: единственное уголовное дело на сумму хищений около 400 млн рублей через два года закрыли по сроку давности. После этого все поняли: воровать можно! За это ничего не будет!» - отметил Вишневский.

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«Прокуратура и Следственный комитет должны наконец выйти из спячки и заняться наказанием виновных в воровстве денег петербуржцев», - резюмировал депутат. При этом эксперты считают, что все контролирующие расходы органы очнутся лишь после 2018 года, когда в Петербурге пройдут и Кубок конфедераций, и чемпионат мира по футболу, до этого времени «Зенит-арене» и так хватает скандалов.

Единственным реальным делом стал арест бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна. Его подозревают в мошенничестве при строительстве «Зенит-арены». СК предъявил обвинение Оганесяну в хищении 50 млн рублей. Чиновника будут судить по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Расследование дела продолжается, причем за время следствия Оганесяну неоднократно становилось плохо, он то и дело попадает к врачам.

Скандальная смена генподрядчика стадиона

В июле 2016 года, когда «Зенит-арена» уже была готова на 80%, Смольный внезапно в одностороннем порядке разорвал контракт с генподрядчиком стадиона, «Инжтрансстроем-СПб». Впоследствии обе стороны обменялись взаимными обвинениями и несколькими исками в суд. Новым генподрядчиком строительства стала компания «Метрострой».

Иски и суды продолжаются по сей день, более того, они могут затронуть получение итоговой документации по готовности «Зенит-арены». Проблема в том, что необходимо закрыть авансы, выплаченные бывшему генподрядчику, а это может продлиться и после окончания стройки 31 марта. «Не исключаю, что уйдет какое-то время на закрытие авансов, потому что это еще и исполнительная документация», - заявил Игорь Албин.

Фото: РИА «Новости»

Инновации, превратившиеся в проблемы

Кроме затянувшегося строительства и откровенной, пусть пока и не доказанной, коррупции, стадион «прославился» современными техническими решениями, которые тоже провалились. В первую очередь, это касается главных символов «Зенит-арены» - выкатного поля и раздвижной крыши.

Проблемы с полем начались при первом же тестировании в октябре 2016 года – испытания чудо-газона завершились значительно позже запланированного. За девять метров до конца пути забуксировали погрузчики, что привело к задержке испытания. Поле удалось закатить обратно, однако это не помешало комиссии ФИФА признать его непригодным для игры.

Причиной стали сильные вибрации конструкций, при которых невозможно проводить матчи высокого уровня. Комиссия ФИФА вплоть до марта 2017-го требовала «починить» поле. В итоге, когда инспекция пришла на стадион, поле все так же вибрировало - было обещано устранить проблему за две недели. Проблему стали решать с помощью домкратов, которые придали конструкции устойчивость, они обошлись бюджету еще в 400 млн рублей. К 9 марта Албин таки объявил, что переживать не о чем – вибрация ликвидирована.

С первой раздвижной крышей в России тоже не повезло – за последние два года на арене произошла масса потопов. И если летом они случались в основном по вине сильных дождей – а крыша к тому моменту еще не была до конца смонтирована, - то к зиме их виновниками стали отопительная и пожарная системы, которые попросту не выдержали испытания.

Последний раз стадион хорошенько затопило водой в декабре 2016-го. «Небольшой разлив, работаем в штатном режиме», - отрапортовали в пресс-службе «Метростроя», однако очевидцы при этом сообщили, что воду со строящегося стадиона откачивали несколько машин «Водоканала». Репутацию арены также «подмочили» многочисленные лужи на фестивале «Радио Зенит» 22 февраля - в одной из секций под трибунами прорвало трубу с холодной водой.

Фото: Михаил Киреев / РИА «Новости»

Тестовые мероприятия, похожие на кошмар

Фестиваль «Радио Зенит» стал одним из первых тестовых мероприятий на новом стадионе. Помимо потопа, он также запомнился огромными очередями, которые тянулись от стадиона до середины парка. «Зенит-арена» была заполнена лишь на треть, а многие гости фестиваля все равно не успели к его началу.

Пропускная система явно подкачала – остается загадкой, какие очереди растянутся по Крестовскому острову во время первых матчей при полной заполняемости в 35 тыс. человек. Никакого гардероба на фестивале предусмотрено не было, однако это в итоге даже сыграло на руку - температура на стадионе едва ли превышала пять градусов.

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Сам концерт тоже подкачал, будто делали его на скорую руку, звук пропал во время первой же песни. Еще один недочет организаторов концерта посетители увидели на огромном экране, на котором в разгар фестиваля показали заставку с именами известных музыкальных групп, предложив гостям отдать свой голос за ту, которая больше других достойна провести концерт на «Зенит-арене». Удивило огромное количество орфографических ошибок в написании названий групп: Radiohad, Ramshtain, Limp Biskit и другие.

Если бы фестиваль был первым тестовым мероприятием на стадионе, то на ошибки вполне можно было закрыть глаза, однако за десять дней до него прошло шоу с говорящим называем «Первый посетитель», которое отличилось часовым опозданием. Шоу было бесплатным, но некоторые гости Северной столицы, не зная об этом, умудрились заплатить за него от 300 до восьми тыс. рублей. Из-за электронной формы билетов, не предполагающей именной регистрации, спекулянты могли продавать один и тот же билет несколько раз.

Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»

Отсутствие доступной среды для инвалидов

Всего на стадионе предусмотрено 560 мест для инвалидов, из них 266 рассчитаны для колясочников. В начале марта, в соответствии с требованием ФИФА, проверить «Зенит-арену» пригласили инвалидов-общественников, они выявил большое количество недостатков - на данный момент стадион не приспособлен к тому, чтобы его посещали люди с ограниченными возможностями.

«Пандус от парковки - я чуть в обморок не упал. На данном этапе нет никакой навигации, в том числе и для слепых. Сказали, что закупают и проводят аукционы», - написал на своей странице «ВКонтате» эксперт в области формирования программы «Доступная среда» Василий Бондарев, разместив подтверждающие фотографии.

Инвалиды заметили, что на всем стадионе и его территории пока что нет никаких указателей ни для инвалидов по опорно-двигательной системе, ни для слепых, для их комфортной ориентации в пространстве. С ними согласился даже Игорь Албин, пообещав, что полноценная навигация, в том числе для инвалидов, появится на арене до конца апреля.

К 28 марта Смольный отчитался еще об одном визите людей с ограниченными возможностями на «Зенит-арену». На этот раз был проведен лишь частичный осмотр, однако даже он вызвал вопросы. «Не все вопросы доступности еще решены, на них указали инвалиды и представители других маломобильных групп при тестировании стадиона», - отметил директор Центра технических средств реабилитации, доступности городской среды, физической культуры инвалидов Матвей Лукин.

В данный момент продолжают выявлять недочеты и проводить монтажные работы. Определены специальные ряды, где будут размещаться люди с ограниченными возможностями, а также их сопровождающие. Координатор Общественной инспекции инвалидов по контролю за созданием доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения Анатолий Кириллов рекомендовал уделить внимание возможности получения инвалидами и маломобильными группами населения информации о доступности стадиона, например, в виде памятки.

Еще один важный вопрос – как инвалиды будут добираться к новому стадиону. Для перевозки инвалидов к месту проведения чемпионата будет организован сервис ФИФА. Автомобили будут ходить от парковки, которая расположена в районе пересечения Южной дороги с Крестовским проспектом. Если человек не запросил заранее эту услугу, он сможет обратиться к представителям комитета по социальной политике и воспользоваться социальным такси.

Во время проведения Кубка конфедераций маломобильных граждан на стадион также доставят велорикши. Услуга будет бесплатной. Воспользоваться ей смогут пожилые люди, беременные женщины и посетители, которые временно имеют ограниченную мобильность. От метро и автобусной станции «Крестовский остров» до стадиона будут курсировать три велорикши.

Фото: РИА «Новости»

Соответствие строительства эконормам и другим требованиям ФИФА

В соответствии с требованием ФИФА все футбольные стадионы ЧМ-2018 должны в обязательном порядке пройти экологическую сертификацию и получить «зеленый сертификат». «Зенит-арену» уже начал проверять «Национальный центр зеленого строительства», документ должен быть получен к 11 апреля.

Специалисты обследуют порядка 15 видов различных помещений на условных девяти этажах. Эксперты берут отборы воды и воздуха, измеряются параметры микроклимата, освещенности, теплопроводности, гамма-излучения, инсоляции. Смотрят показатели, связанные с тепло- и электроэнергией, воздушно-тепловым, световым и акустических комфортом, качество строительных и отделочных материалов.

На сегодняшний день «зеленый сертификат» имеют стадион «Лужники», «Казань Арена», в завершающей стадии работы по стадиону «Спартак». Началась сертификация стадиона в Нижнем Новгороде и в Волгограде.

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В целом, у ФИФА довольно много специфичных требований к стадионам для соревнований высокого уровня, они касаются практически всего: вместимости стадиона в целом (каждый стадион кубка должен вмещать минимум 67 тыс. зрителей) и отдельных групп зрителей в отдельности, условий комфорта всех групп зрителей, спортсменов и судей, возможностей всех инженерных и слаботочных систем, безопасности здания во всех аспектах.

Среди ключевых факторов также: шаговая доступность гостиниц, центров общественной и коммерческой жизни города; близость ключевых транспортных элементов - аэропортов, вокзалов, городского общественного транспорта; усиленные меры безопасности и защита от террористической угрозы; при реконструкции арен - сохранение как можно большего количества исторических элементов.

Впоследствии на стадионах могут быть устроены фитнес-центры, тренажерные залы, детские спортивные секции, фан-клубы, конференц-залы, общепит, магазины спорттоваров и клубной символики. Строящиеся стадионы также регламентируются вышедшим 20 мая 2015 года постановлением правительства РФ «Об утверждении требований к объектам спорта, предназначенным для проведения чемпионата мира по футболу FIFA2018 года, Кубка конфедераций FIFA2017 года».

Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

Специальная аппаратная для мобильной связи

Чтобы обеспечить новый стадион связью с внешним миром, компания «МегаФон» построила аппаратную, которая сможет обслужить целый город, например, всех жителей Всеволожска, где живет 68 тыс. человек.

«Тестируется не только стадион и его системы. Мы тоже проводим свою отстройку, чтобы обеспечить максимально эффективную работу оборудования. Во время мероприятия «Первый посетитель» мы выявили перекрытие зон. Все настроим, чтобы быть готовыми к Кубку конфедераций и ЧМ-2018. Похожее оборудование использовалось на парижском стадионе «Стад Де Франс», но наше более современное», - рассказал директор по инфраструктуре Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Алексей Титов.

Аппаратная, в которой размещается оборудование, находится за пределами здания стадиона и занимает площадь более 250 кв. метров. Это решение позволит сократить потребление электроэнергии на 300 кВт за счет использования естественного охлаждения приборов. Что касается летней жары, то телекоммуникационная инфраструктура рассчитана под климатические условия Петербурга и справится даже с температурой до 55 градусов тепла по Цельсию.

Для максимально эффективной работы мобильной связи «МегаФон» использовал более 450 антенн, более 40 км кабелей и 96 радиомодулей. На строительство аппаратной в общей сложности потребовалось чуть менее полугода.

Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»