Недопраздник и недостадион: как Петербург дал отсчет 100 дням до Кубка конфедераций

Важные гости с позитивным настроем

Петербург неумолимо приближается к одному из главных событий 2017 года – Кубку конфедераций Международной федерации футбола (ФИФА). Четверг 9 марта стал еще одним знаковым днем как для Северной столицы, так и для других городов России, где пройдет турнир - Москвы, Казани и Сочи, именно в этот день официально дали обратный отсчет «100 дней до Кубка конфедераций».

Город на Неве, само собой, стал центром торжеств, ведь именно здесь пройдут две важнейшие игры Кубка: первый (сразятся сборные России и Новой Зеландии), а также финальный матчи. Всего «Зенит-арена» примет четыре матча турнира – игры также пройдут 22 и 24 июня.

В честь важной даты в Петербург 9 марта прибыло немало важных гостей, однако в первую очередь, необходимо сказать о генеральном секретаре ФИФА Фатме Самуре из африканского Сенегала, которая в мае 2016 года стала первой женщиной на этой должности за всю историю федерации. Когда она приедет непосредственно на Кубок, вы ее легко узнаете - красивая темнокожая женщина с интересной прической и немного мужским спокойным голосом.

Фатма приехала в Петербург впервые и честно призналась, что давно мечтала побывать в городе на Неве. «У меня появилась возможность увидеть настоящий исторический культурный Петербург. На самом деле я уже несколько лет мечтала приехать сюда. Уверена, ровно через сто дней к «Зенит-арене» будут прикованы взоры всего мира. Кубок конфедераций станет тем моментом, когда футбол займет ведущее место в России, а Петербург станет его сердцем».

По ее словам, Северная столица и болельщики по всему миру «довольно долго» ждали достройки арены, однако это того стоило, так как это «великолепное сооружение». «Мы с нетерпением ждем первый и финальный матчи Кубка, которые пройдут на «Зенит-арене». Это был довольно долгий путь и для ФИФА, и для оргкомитета, и для городов-участников, и для российского правительства. Сейчас все строительные работы завершены, и мы вышли на финишную прямую. Я с нетерпением жду моего следующего приезда в Петербург этим летом», - резюмировала генсекретарь ФИФА.

Кроме Фатмы Самуры, в празднике «100 дней до Кубка конфедераций» приняли участие генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, Михаил Боярский, футболисты Николай Гирев, Вячеслав Малафеев и, конечно, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, которые назвал предстоящий турнир «самым главным футбольным событием в мире 2017 году».

«Через год после Кубка мы также будем встречать игры чемпионата мира по футболу. Город серьезно готовится к этим мероприятиям, мы построили замечательный стадион, который стал не только крупнейшей многофункциональной площадкой Петербурга, но и настоящим украшением Северной столицы. К празднику футбола готовится практически весь город – и строители, и транспортники, и отельеры, и рестораторы, и медики, и связисты. Кроме того, многие петербуржцы будут работать и на Кубке, и на ЧМ-2018 в качестве волонтеров, но самое главное турниров ждут настоящие любители и ценители настоящего футбола. Мы постарались сделать все, чтобы и спортсменам, и гостям было комфортно, уютно и самое главное безопасно. Тестовые мероприятия показали, что эту задачу нам удалось решить», - такую речь произнес Полтавченко на «Зенит-арене».

Всего «Зенит-арена» примет четыре матча Кубка конфедераций 2017:

17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия

22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия

24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия

2 июля в 21 час: финал

Именно 9 марта в Северную столицу, наконец, прибыл и сам кубок конфедераций, его привез двукратный чемпион мира и обладатель Кубка в составе сборной Бразилии Кафу. Дело в том, что к легендарному трофею имеют право прикасаться лишь те, кто его выиграл, поэтому остальным гостям праздника оставалось только фотографироваться с кубком на поле стадиона.

Изначально предполагалось, что во время представления кубка на поле проведут «Символические 100 пасов», в которых примут участие сам Кафу, а также российские футболисты, однако в последний момент акцию внезапно отменили. «Организаторы праздника решили поберечь поле стадиона», - рассказал «Санкт-Петербург.ру» представитель стадиона.

Еще с ноября 2016 года комиссия ФИФА требовала «починить» суперсовременное выкатное поле «Зенит-арены» из-за вибрации, при которой невозможно проводить матчи такого высокого уровня. Стоит ли говорить, что к началу марта так ничего и не было сделано – специальной инспекции ФИФА было обещано устранить проблему за две недели. Само собой, что отказ от важного яркого мероприятия на поле стал поводом для сомнений в его готовности, однако позднее вице-губернатор Игорь Албин все же заверил, что переживать не о чем – вибрация ликвидирована.

И все же отсутствие «красочного» представления кубка конфедераций на поле вполне себе сгладили приятные для ушей слова звезды футбола Кафу. «Это огромное удовольствие находиться в Петербурге и на «Зенит-арене», принести этот кубок - это большая гордость. Один из самых замечательных стадионов из всех, которые я видел. К сожалею, сам я не смогу поиграть на нем, надеюсь, футболисты насладятся им во время Кубка и ЧМ-2018», - отметил знаменитый футболист, широко улыбаясь публике и крепко держась за кубок.

Также в этот немаловажный день на «Зенит-арене» должен был выступить частый гость Северной столицы, заместитель председателя правительства РФ по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко, однако ни на одном из мероприятий он так и не появился.

Более того, еще одним гостем, которого мы не увидели, стал новый федеральный посол ЧМ-2018 дирижер Валерий Гергиев. Именно 9 марта его должны были официально представить в роли новой должности, однако деликатно сообщили, что Гергиев заболел. «Он очень хотел приехать и не смог по состоянию здоровья. Мы перенесли представление на другую дату, которую согласуем и объявим чуть позже. Его назначение неизбежно, он большой знаток и друг футбола», - рассказал генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Темная и светлая стороны «Зенит-арены»

Сам праздник «100 дней до Кубка конфедераций» стал для Петербурга менее насыщенным, чем планировалось. По сути, прошли всего три существенные мероприятия. Первым и самым «громким» из них стало открытие на «Зенит-арене» большой красной памятной таблички в честь Кубка конфедераций и ЧМ-2018. Шоу сопровождалось совместными фотографиями всех гостей, улыбками, шутками и даже небольшим салютом.

Следом за открытием прошла полуторачасовая пресс-конференция на стадионе, где торжественно погасили марку, выпущенную специально к предстоящему Кубку. Это сделали генеральный директор Оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин, а также заместитель руководителя Федерального агентства связи Владимир Шелихов. Для этой процедуры даже был выпущен уникальный сувенирный штемпель, на котором указана дата - 9 марта 2017 года. На почтовой марке изображен главный трофей Кубка конфедераций.

Марка размером 32,5×32,5 мм, номиналом 35 рублей, издана колоссальным тиражом 1 млн 242 тыс. экземпляров, она поступила в продажу в отделениях «Почты России» сразу же 9 марта. Также к выпуску марок была издана обложка с квартблоком и конвертом первого дня с гашением. «Почтовые знаки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются большим спросом среди коллекционеров», - отметили в издательстве АО «Марка», которое и выпустило «трофей».

Третьим «ядром» праздника стал танцевальный флешмоб на Дворцовой площади во второй половине дня. В нем приняли участие более тысячи (!!!) человек - студентов, волонтеров и просто неравнодушных к футболу молодых людей. Ребята не просто выполнили несколько движений под музыку, они выступали в национальных костюмах стран - участниц Кубка конфедераций, а это Россия, Германия, Португалия, Чили, Камерун, Новая Зеландия, Мексика и Австралия.

В турнире примут участие победители каждого из шести континентальных чемпионатов, проводимых соответствующими конфедерациями, победитель чемпионата мира - Германия, а также команда страны, в которой проводится соревнование - Россия. Сценой на флешмобе «заведовали» популярные ведущие шоу «Бригада У» на радиостанции «Европа+» Джем, Илья и Вики. За диджейским пультом символично стоял бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.

Кроме всего прочего, организаторы праздника решили устроить отдельную экскурсию по многострадальной «Зенит-арене», чтобы после этого у журналистов точно не осталось сомнений в том, что стадион действительно готов «хоть сейчас принимать матчи», как отметил один из представителей арены. На деле же все вышло с точности до наоборот – если хоть немного отклониться от намеченного экскурсионного «маршрута», можно было невооруженным глазом увидеть торчащие отовсюду провода, плохо выложенную плитку на полу и спешащих все это доделать рабочих.

Сейчас «Зенит-арену» условно можно разделить на два контрастных корпуса – один, наименьший, «вылизан» и абсолютно готов для принятия команд и болельщиков, а второй – неприспособлен даже для прогулок. Масштаб «разделения» здания хорошо виден на примере конкретных комнат – специальной VIP-ложи, куда ненадолго пустили журналистов, и скамейками в раздевалке футболистов.

Специальные отдельные ложи, каждая из которых вмещает 10 человек, с прекрасным видом на поле, удобными сидениями, своим баром и даже отдельным входом на «Зенит-арену» укомплектованы по последним технологиям и моде – с диванчиками, шампанским, а также изысканными блюдами. Стоит удовольствие, правда, немало – более восьми тыс. долларов за один матч на всех 10 гостей. На Кубок конфедераций ложи продаются отдельно на каждый матч, а вот на ЧМ-2018 их можно выкупить только пакетом из семи матчей.

«Другой стороной Луны» стали незакрепленные деревянные скамейки в раздевалке, с которых корреспондент «Санкт-Петербург.ру» упал в первую же секунду тестирования, а некоторые и вовсе «провалились», так как скамейка не выдержала веса человека. И такая контрастная ситуация на всем стадионе. Несомненно, хочется заразится «позитивному настрою» гостей праздника «100 дней до Кубка конфедераций» и поверить, что к турниру в июне 55-миллионный стадион все же будет сверкать не частями, а полностью.

Все фотографии в тексте: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»