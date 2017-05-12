ФИФА допустила стадион "Зенит-арена" до проведения матчей Кубка конфедераций

Представители Международной федерации футбола (ФИФА), "Зенита", Оргкомитета "Россия-2018" и администрации Петербурга после проведения совещания пришли к выводу, что стадион "Зенит-арена" готов к проведению матчей Кубка конфедераций 2017 года, сообщает "Советский спорт".

В ФИФА отметили, что по результатам наблюдений функциональная готовность арены соответствует стандартам технической оснащенности и логистики.

При этом накануне, 11 мая, было принято решение, что встреча 29-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Краснодаром" пройдет на стадионе "Петровский", чтобы "уберечь молодой газон от дополнительной нагрузки".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Зенит" отказался играть на Крестовском острове из-за состояния поля. Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу раскритиковал качество газона на новом стадионе.

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

В конце апреля 2017 года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционного политика Алексея Навального посчитал, что новый стадион стоит минимум 48,2 млрд рублей. После этого вице-губернатор Петербурга Игорь Албин назвал Навального "известным в России треплом" и призвал взять в руки лопату.