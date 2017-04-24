  • 24 Апрель 2017
USD 22.04.2017 56.2307 -0.1858
USD ММВБ 12:17 56.44000  
EUR 22.04.2017 60.3187 -0.2952
EUR ММВБ 12:17 60.7690  
Нефть($) 24.04.2017 52.40 +0.79
Нефть(p) 24.04.2017 2946.49 +34.83

Первый матч на "Зенит-арене": дырки на газоне и протекающая крыша

Автор:


© Фото: vk.com/igor_albin
    следующая

    Темы дня

    Пользователи социальных сетей делятся впечатлениями о игре между "Зенитом" и "Уралом", которая прошла 22 апреля.

    Первый матч на "Зенит-арене", который прошел 22 апреля, прославился дырками на газоне и протекающей крышей. Об этом рассказывают многие пользователи в социальных сетях.

    Например, корреспондент "Спорт-Экспресс" Гоша Чернов на своей странице в Twitter запостил несколько видео с игры, на одном из которых видно, как игроки то и дело пытаются "закопать ямки" в новом газоне.

    В "закапывании" принял участие даже сам главный тренер ФК "Зенит" Мирча Луческу. "Луческу явно недоволен газоном, головой качает", - написал Чернов.

    Фото: Twitter / @G_o_s_h_a
     

    Еще одной проблемой первой официальной игры на новом стадионе стала крыша. По словам Чернова, она начала протекать еще до начала игры, он опубликовал видео с крупными каплями на трибунах.

    "С потолков подтрибунных помещений падали крупные капли, работники стадиона подставляли ведра. Подобное было и два месяца назад, когда на новой арене проходило первое тестовое мероприятие - концерт. Впрочем прогресс есть - тогда вода текла с потолка ручьями", - ехидно заметил корреспондент "Медузы".

    Фотографию с ведрами также опубликовал на своей странице в Twitter корреспондент в радиостанция "Эхо Москвы" Максим Ярыгин. "Как минимум одна протечка на новом стадионе в Питере", - написал он.

    Фото: Twitter / @Maks_Yarygin
     

    "Ну вот они – 40 млрд народных денег в действии. Трудно представить, как сюда будут добираться 70 тыс. зрителей: закрытый Крестовский проспект, нет парковок (машину приходится бросать за 2-3 км от стадиона). Табло малюсенькое. В общем, пока стадион, что называется, - "в состоянии ремонта", - описала свои впечатления на странице в Facebook руководитель петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина.

    Читайте также:

    Чем "прославилась" "Зенит-арена" за 10 лет стройки

    Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, курирующий строительство "Зенит-арены", отчитался, что на стадионе во время матча "Зенита" с "Уралом" 22 апреля было 11 тыс. зрителей. Это официальные данные ГК "Охрана". Всего арена вмешает 68 тыс. людей. Заполнять ее постепенно, а не сразу полностью - обязательное требование ФИФА, на следующий матч будут продавать уже больше билетов.

    За день до первой игры, 21 апреля, о стадионе рассказал главный тренер "Зенита" Луческу, он назвал поле "специфическим". По его словам, оно еще не до конца окрепло, трава еще молодая. При этом, по словам болельщиков, к концу первого матча газон был убит настолько, что его придется растить заново.

    Еще ранее, 11 апреля, о "Зенит-арене" высказался генеральный директор клуба "Зенит" Максим Митрофанов, он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

    Сейчас, по словам Албина, стадион до сих пор принадлежит Смольному. При этом на период организации и проведения матчей по договору безвозмездного пользования ареной управляет футбольный клуб "Зенит".

    "Вот такая сложная система управления. И постепенно ответственность будет переходить в сторону "Зенита". Это неплохо, потому что клуб набирается опыта, изучает объект, дает свои замечания, мы их устраняем", - отметил Игорь Албин, добавив, что "Зенит-арена" перейдет в ведение клуба до конца 2017 года.

    "Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.

    Все новости рубрики
      следующая
      следующая
      Все новости
      Общество

      Лучшее в Петербурге

      Футбол и ультрановый Петербург: весеннее световое шоу раскрасило стадион «Зенит-арена» (ФОТО)

      Лазерные лучи и огни фейерверка прожгли небо над стадионом «Зенит-арена». Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» полюбовался весенним Фестивалем света на Крестовском острове.

      читать далее →

      Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

      После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

      читать далее →

      Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

      Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Как это сделано

      написать письмо

      Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

      Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

      все письма →
      прочитать письмо →

      Проверено на себе

      Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

      Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

      читать далее →

      Гид по Петербургу

      Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

      Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

      читать далее →

      Пресс-релизы

      21.04.17
      Как подобрать мойки Omoikiri для кухни
      21.04.17
      Современная техника De Dietrich для кухни: правила выбора
      20.04.17
      Самые эффективные методы охраны торговых центров и магазинов
      19.04.17
      Квартиры от застройщиков: в чем выгода
      19.04.17
      Ресторан в Петербурге Ферма
      19.04.17
      Получение участка на кладбищах Москвы - основные правила
      19.04.17
      Внедрение корпоративной социальной сети. За и против
      13.04.17
      Разновидности промышленных насосов

      сделано в spbnews

      © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
      Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
      Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm