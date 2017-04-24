Первый матч на "Зенит-арене": дырки на газоне и протекающая крыша

Первый матч на "Зенит-арене", который прошел 22 апреля, прославился дырками на газоне и протекающей крышей. Об этом рассказывают многие пользователи в социальных сетях.

Например, корреспондент "Спорт-Экспресс" Гоша Чернов на своей странице в Twitter запостил несколько видео с игры, на одном из которых видно, как игроки то и дело пытаются "закопать ямки" в новом газоне.

В "закапывании" принял участие даже сам главный тренер ФК "Зенит" Мирча Луческу. "Луческу явно недоволен газоном, головой качает", - написал Чернов.

Фото: Twitter / @G_o_s_h_a

Еще одной проблемой первой официальной игры на новом стадионе стала крыша. По словам Чернова, она начала протекать еще до начала игры, он опубликовал видео с крупными каплями на трибунах.

"С потолков подтрибунных помещений падали крупные капли, работники стадиона подставляли ведра. Подобное было и два месяца назад, когда на новой арене проходило первое тестовое мероприятие - концерт. Впрочем прогресс есть - тогда вода текла с потолка ручьями", - ехидно заметил корреспондент "Медузы".

Фотографию с ведрами также опубликовал на своей странице в Twitter корреспондент в радиостанция "Эхо Москвы" Максим Ярыгин. "Как минимум одна протечка на новом стадионе в Питере", - написал он.

Фото: Twitter / @Maks_Yarygin

"Ну вот они – 40 млрд народных денег в действии. Трудно представить, как сюда будут добираться 70 тыс. зрителей: закрытый Крестовский проспект, нет парковок (машину приходится бросать за 2-3 км от стадиона). Табло малюсенькое. В общем, пока стадион, что называется, - "в состоянии ремонта", - описала свои впечатления на странице в Facebook руководитель петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Марина Шишкина.

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Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, курирующий строительство "Зенит-арены", отчитался, что на стадионе во время матча "Зенита" с "Уралом" 22 апреля было 11 тыс. зрителей. Это официальные данные ГК "Охрана". Всего арена вмешает 68 тыс. людей. Заполнять ее постепенно, а не сразу полностью - обязательное требование ФИФА, на следующий матч будут продавать уже больше билетов.

За день до первой игры, 21 апреля, о стадионе рассказал главный тренер "Зенита" Луческу, он назвал поле "специфическим". По его словам, оно еще не до конца окрепло, трава еще молодая. При этом, по словам болельщиков, к концу первого матча газон был убит настолько, что его придется растить заново.

Еще ранее, 11 апреля, о "Зенит-арене" высказался генеральный директор клуба "Зенит" Максим Митрофанов, он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

Сейчас, по словам Албина, стадион до сих пор принадлежит Смольному. При этом на период организации и проведения матчей по договору безвозмездного пользования ареной управляет футбольный клуб "Зенит".

"Вот такая сложная система управления. И постепенно ответственность будет переходить в сторону "Зенита". Это неплохо, потому что клуб набирается опыта, изучает объект, дает свои замечания, мы их устраняем", - отметил Игорь Албин, добавив, что "Зенит-арена" перейдет в ведение клуба до конца 2017 года.

"Зенит-арену" строят с 2007 года, изначально ее стоимость оценивалась в 6,7 млрд рублей, с тех пор сумма строительства стадиона неоднократно увеличивалась и достигла 42 млрд рублей, по официальным данным, и 50 млрд рублей, по подсчетам международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International.