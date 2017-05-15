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Миллер: На поле "Зенит-арены" можно получить травму

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© Фото: Михаил Киреев / РИА "Новости"

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Председатель правления "Газпрома" считает правильным перенос мачта "Зенита" на "Петровский".

На поле "Зенит-арены" можно получить травму. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на форуме "Один пояс - один путь" в Пекине.

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"Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно, состояние поле желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории", - цитирует Миллера РИА "Новости".

Он назвал правильным решением перенести следующую игру "Зенита" на "Петровский", оставив новый стадион для игры сборной летом. Матч пройдет 17 мая, "Зенит" сразится с "Краснодаром".

Несмотря на перенос матча, представители Международной федерации футбола, "Зенита", Оргкомитета "Россия-2018" и администрации Петербурга все же допустили "Зенит-арену" до проведения матчей Кубка конфедераций. В ФИФА отметили, что по результатам наблюдений функциональная готовность арены соответствует стандартам технической оснащенности и логистики.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. В преддверии матчей в Северной столице на Конюшенной площади на два дня откроется парк чемпионата, он будет работать с 12 до 20 часов 20 и 21 мая, вход свободный.

Всего "Зенит-арена" примет четыре матча Кубка конфедераций 2017: 17 июня в 18 часов: Россия – Новая Зеландия, 22 июня в 18 часов: Камерун - Австралия, 24 июня в 18 часов: Новая Зеландия – Португалия, а также 2 июля в 21 час: финал.

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