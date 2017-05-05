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Луческу: Поле за "Зенит-арене" начнет рваться после 15 минут матча

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© Фото: Алексей Даничев / РИА "Новости"

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Первый матч на стадионе 22 апреля прославился дырками на газоне и протекающей крышей.

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу уверен, что поле за "Зенит-арене" начнет рваться после 15 минут предстоящего матча, который пройдет 7 мая. "Зенит" сыграет с "Тереком", игра начнется в 19 часов.

"Я думаю, что мы не будем проводить там тренировку, я лично сегодня поеду туда посмотреть поле. Не думаю, что что-то радикально изменилось, этому не способствовали погодные условия, но будем надеяться, что поле будет лучше, чем в прошлый раз", - цитирует ТАСС Луческу.

"Я даже обратился к руководству клуба насчет переноса матча с "Краснодаром" на старый стадион, если на поле будет сложно играть. Но мне ответили, что это нереально, поскольку мы обязаны сыграть на новом стадионе еще две игры", - отметил румынский специалист.

Луческу выразил уверенность в том, что в первые 15-20 минут матча с "Тереком" поле "Зенит-арены" будет в хорошем состоянии, а вот потом "начнет рваться". "Просто там молодая трава, это нормальное явление", - отметил тренер.

"Такие поля идут на пользу командам, которые обороняются, и я предупредил ребят на теоретическом занятии, чтобы они не обращали внимания на потери и технические ошибки, которые наверняка будут, чтобы вступали в борьбу, чтобы меньше думали о поле, а больше о своих обязанностях", - сказал Луческу.

"Хотелось бы, чтобы наши болельщики понимали, что не футболист сыграл плохо, а что это поле помешало. Если вспомнить игру с "Уралом", то там мы много ошибались, часто прощали соперника на завершающей фазе атаки, однако большинство ошибок было из-за плохого поля, особенно в концовке встречи", - резюмировал тренер.

Первый матч на "Зенит-арене", который прошел 22 апреля, прославился дырками на газоне и протекающей крышей. При этом еще до начала первого матча Луческу назвал поле "специфическим". Также в сесеридне апреля о "Зенит-арене" высказался генеральный директор клуба "Зенит" Максим Митрофанов, он рассказал, что стадион до сих пор не готов к проведению матчей, так как крыша не раздвигается, поле не задвигается, а трава умерла.

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