Закрыть воду и воздух, или как одним указом подмочить репутацию туристического Петербурга

С 14 апреля в Петербурге официально открылась навигация по рекам и каналам, однако уже с начала июня ее могут закрыть или частично ограничить на месяц из-за проведения в Северной столице футбольных матчей Кубка конфедераций ФИФА.

Ровно неделю назад, 18 апреля, министерство транспорта России опубликовало проект приказа, согласно которому часть акватории Невы полностью закроют, однако уже сегодня, 25 апреля, в министерстве уточнили, что на период турнира могут быть изменены лишь некоторые туристические маршруты и места стоянок судов.

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По поводу возможного закрытия уже высказались губернатор Георгий Полтавченко, известный историк Лев Лурье, представители туркомпаний, которые за месяц могут просто-напросто обанкротиться, и многие другие. Часть петербуржцев готовы к любым мерам ради обеспечения безопасности, другие же категорически против лишения Северной столицы главного летнего удовольствия.

Документ о закрытии или ограничении движения судов по рекам и каналам в данный момент находится в разработке. Он основан на указе президента «Об особенностях мер безопасности при проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира». Сейчас в проекте много пробелов и мало конкретики.

«Проект приказа об установлении ограничений для плавания маломерных судов в настоящее время проходит процедуру общественных обсуждений, в которой могут принять участие все заинтересованные организации и граждане», - отметили в министерстве.

Портал «Санкт-Петербург.ру» разбирался, чем грозит полное закрытие движения по рекам и каналам на целый месяц, настолько это необходимо, а также какие еще меры безопасности примут из-за футбола в 2017 и 2018 годах.

Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

Закрыть или ограничить?

В опубликованном 18 апреля проекте приказа Минтранса РФ говорится, что реки и каналы Петербурга будут полностью закрыты с 1 июня до 4 июля для обеспечения безопасности проведения футбольных матчей. «Основная цель разрабатываемого документа - обеспечение достаточного уровня безопасности. При этом вводимое регулирование должно оказать минимальное влияние на транспортную и туристическую деятельность в городах», - отмечается в документе.

В запретные для плавания районы включили акватории Большого (торгового) и Пассажирского (Морской фасад) портов Петербурга, порт в Сочи, а также участки внутренних водных путей в границах Петербурга, Москвы и Казани. Согласно проекту, исключение составят только водные транспортные средства, привлекаемые оргкомитетом для участия в самих футбольных мероприятиях или обеспечения безопасности, а также портовый флот (лоцманские, мусоровозы, буксиры и иные) и спасательные суда.

Петербуржцы болезненно отреагировали на проект приказа, поэтому сегодня чиновники поспешили успокоить – все перекрывать не будут, лишь частично изменят маршруты и места стоянок. При этом точка в этом вопросе будет поставлена лишь в мае после обсуждения как в Смольном, так и на федеральном уровне власти, в правительстве также готовы выслушать предложения туристических компаний.

«Окончательное решение по поводу закрытия водных путей в связи с проведением Кубка конфедераций будет принято только после 1 мая. Сейчас город вырабатывает по этому поводу свою позицию», - заявила глава агентства внешнего транспорта Петербурга Александра Бахмутская. По ее словам, заранее опубликованный документ Минтранса РФ предполагает общественное обсуждение проекта, который будет принят с учетом мнений разных сторон.

А что Смольный?

Спустя два дня после публикации скандального «проекта приказа» на сайте правительства появилась информация, что Смольный оспорит сроки закрытия рек и каналов Петербурга в июне. В данный момент специалисты комитета по транспорту изучают проект Министерства транспорта РФ о закрытии водных маршрутов и готовят предложения для уменьшения сроков.

«Кроме того, комитет по транспорту намерен проработать с судоходными компаниями варианты изменения маршрутов водного транспорта в целях минимизации неудобств для петербуржцев и гостей города», - говорится на сайте Смольного.

Еще через день, 21 апреля, губернатор Георгий Полтавченко обратился к главе министерства транспорта России Максиму Соколову из-за предложения ведомства закрыть акваторию региона во время проведения Кубка конфедераций.

В своем письме Полтавченко обращает внимание министра, что остановка судоходства распространится на все водные пути региона. По его словам, от запрета пострадают морские порты, включая Большой порт Петербурга. «По мнению губернатора, решение Минтранса может нанести существенный удар по туристической отрасли региона, а также по экономике портовых предприятий», – уточняет пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.

Отдельный пункт обращения градоначальника посвящен городскому празднику «Алые паруса», который частично проходит в акватории Невы и будет проведен именно во время Кубка конфедераций. Полтавченко просит Соколова уменьшить срок действия ограничения, а также конкретизировать «запретную зону», вместо того чтобы перекрывать более чем на месяц всю акваторию реки.

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Чем грозит полное закрытие рек и каналов на месяц?

Глава комитета по туризму Андрей Мушкарев заявил, что в случае закрытия навигации на время проведения Кубка конфедераций до 50% петербургских судоходных компаний могут обанкротиться. Чиновник отметил, что компании, которые организуют прогулки по рекам и каналам Петербурга, - субъекты среднего и малого бизнеса. Для них «выпадение месяца может привести к негативным последствиям вплоть до банкротства».

Мушкарев также сказал, что Петербург понесет «огромные косвенные потери» при закрытии навигации на месяц. Это, в частности, репутационный ущерб для туристической отрасли. «Июнь - самый любимый туристами месяц. Если наши реки и каналы действительно закроют - сотни тыс. людей не смогут увидеть город с воды и уедут разочарованными», - резюмировал он.

В Ассоциации владельцев пассажирских судов (АВПС), объединяющей до 85% перевозчиков, поддерживают мнение Мушкарева. «Если запрет будет реализован, весь сезон для большинства компаний станет экономически провальным, поскольку на июнь приходится до 30% годового заработка», - полагают в АВПС.

«Люди просто побоятся к нам ехать, люди просто испугаются, люди будут считать, что у нас опасная ситуация, это скажется на нас отрицательно», - отметил Андрей Набатов, генеральный директор «Нева-тревел».

«Я не могу представить, как это будет происходить. У нас и так короткая навигация, всего четыре месяца, и лишать более чем на месяц воды - это неправильно. Кроме того, туристическая составляющая: люди специально едут к нам в Северную Венецию, чтобы на катерах пройти по каналам, по рекам», - подчеркнул Сергей Алексеев, президент парусного союза, вице-президент всероссийской федерации парусного спорта.

С критикой полного запрета движения по рекам и каналам Петербурга также выступил историк Лев Лурье. «Представьте себе Венецию, где в марте неожиданно из Рима предписывают: на время кинофестиваля запретить вапоретто и гондолы. Провинция Венето отделится от Италии. Петербург без водного транспорта - как Давос без горных склонов, Лас–Вегас - без казино, Париж - без Эйфелевой башни и Лувра», - написал он в своей колонке на сайте «Делового Петербурга».

По мнению Лурье, туристический сезон будет сорван, а праздник выпускников «Алые паруса» придется и вовсе отменить. «Вопросы безопасности, друзья, надо понимать, входить в положение. Не метро - именно суда типа «Москва», катера, яхты и байдарки - цель боевых водоплавающих террористов. После терактов не закрывали ни Сену, ни Темзу, ни Гудзон. На чемпионатах мира и Европы болельщики катались по Висле, Днепру, бухте Кейптауна, гавани Рио. А у нас – опасно», - написал он.

Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

Какие еще меры безопасности примут из-за футбола?

На время проведения Кубка конфедераций Минтранс РФ планирует ввести зоны, закрытые для полетов самолетов и вертолетов малой авиации, а также беспилотников массой до 30 кг, пишут «Известия». Ограничения вокруг Москвы, Петербурга, Сочи и Казани планируется установить с 1 июня по 4 июля, пиковый месяц работы для малой авиации.

Радиус действия ограничений вокруг Москвы и Петербурга составит 110 км. В московской зоне под ограничения не будут попадать полеты на высоте от 1500 м, в Петербурге - от 4550 метров, в Казани - от 2150 метров. В Сочи планируют ввести самые масштабные ограничения - несогласованные полеты будут запрещены от земли и до эшелона 6400 метров.

Ограничения не будут распространяться на литерные рейсы, на полеты в случаях перехвата воздушных судов-нарушителей, а также выполняемые в целях проведения поисково-спасательных работ и работ по оказанию помощи при чрезвычайных ситуациях или для обеспечения деятельности силовых структур. Кроме того, к исключениям также предлагается отнести выполнение международных и внутренних воздушных перевозок из основных аэропортов, а также полеты государственной и экспериментальной авиации.

На время чемпионата мира по футболу в 2018 году Смольный планирует закрыть все реки и каналы с 1 июня по 15 июля 2018 года. Кроме того, Минтранс введет еще более жесткие ограничительные меры для авиации. В города-участники ЧМ-2018 также направят дополнительные войска Росгвардии.

Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве, Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.