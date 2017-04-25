Минтранс опроверг закрытие акватории Петербурга на время Кубка конфедераций

Министерство транспорта РФ опровергло информацию о том, что оно готовит документы, предполагающие перекрытие всей акватории Петербурга и других городов, где пройдет Кубок конфедераций.

В министерстве утверждают, что на период турнира могут быть только изменены некоторые туристические маршруты и места стоянок судов.

"Разрабатываемый министерством проект приказа об установлении ограничений для плавания маломерных судов в настоящее время проходит процедуру общественных обсуждений, в которой могут принять участие все заинтересованные организации и граждане", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 17 апреля, Минтранс опубликовал постановление, согласно которому с 1 июня по 4 июля будут закрыты Нева и все каналы Петербурга для парусников, маломерных и прогулочных судов. Также будут закрыты водные артерии Москвы и морской порт Сочи. Это планировалось сделать для обеспечения безопасности Кубка конфедераций.

Такая инициатива вызвала массу протестов со стороны туристических компаний города, которые заявили, что опасаются больших денежных потерь.

В минувшую пятницу, 21 апреля, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратился к главе министерства транспорта России Максиму Соколову из-за предложения ведомства закрыть акваторию региона во время проведения Кубка конфедераций. В своем письме к Соколову Полтавченко обращает внимание министра, что остановка судоходства распространится на все водные пути региона. По его словам, от запрета пострадают морские порты, включая Большой порт Петербурга.