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Минтранс опроверг закрытие акватории Петербурга на время Кубка конфедераций

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© Фото: earth-chronicles.ru

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Могут быть только изменены некоторые туристические маршруты.

Министерство транспорта РФ опровергло информацию о том, что оно готовит документы, предполагающие перекрытие всей акватории Петербурга и других городов, где пройдет Кубок конфедераций.

В министерстве утверждают, что на период турнира могут быть только изменены некоторые туристические маршруты и места стоянок судов.

"Разрабатываемый министерством проект приказа об установлении ограничений для плавания маломерных судов в настоящее время проходит процедуру общественных обсуждений, в которой могут принять участие все заинтересованные организации и граждане", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее, 17 апреля, Минтранс опубликовал постановление, согласно которому с 1 июня по 4 июля будут закрыты Нева и все каналы Петербурга для парусников, маломерных и прогулочных судов. Также будут закрыты водные артерии Москвы и морской порт Сочи. Это планировалось сделать для обеспечения безопасности Кубка конфедераций.

Такая инициатива вызвала массу протестов со стороны туристических компаний города, которые заявили, что опасаются больших денежных потерь.

В минувшую пятницу, 21 апреля, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратился к главе министерства транспорта России Максиму Соколову из-за предложения ведомства закрыть акваторию региона во время проведения Кубка конфедераций. В своем письме к Соколову Полтавченко обращает внимание министра, что остановка судоходства распространится на все водные пути региона.  По его словам, от запрета пострадают морские порты, включая Большой порт Петербурга.

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