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Полтавченко просит Минтранс не закрывать всю акваторию Невы на Кубок конфедераций

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© Фото: Деловой Петербург

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По мнению губернатора, это может нанести урон городскому туризму.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратился к главе министерства транспорта России Максиму Соколову из-за предложения ведомства закрыть акваторию региона во время проведения Кубка конфедераций, передает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-секретаря градоначальника Андрей Кибитов.

В своем письме к Соколову Полтавченко обращает внимание министра, что остановка судоходства распространится на все водные пути региона.  По его словам, от запрета пострадают морские порты, включая Большой порт Петербурга.

«По мнению губернатора, решение Минтранса может нанести существенный удар по туристической отрасли региона, а также по экономике портовых предприятий» – уточняет Кибитов.

Отдельный пункт обращения губернатора посвящен городскому празднику «Алые паруса», который частично проходит в акватории Невы.

Полтавченко просит Соколова уменьшить срок действия ограничения, а также конкретизировать «запретную зону», вместо того, чтобы перекрывать более чем на месяц всю акваторию реки.

Ранее, 17 апреля, Минтранс опубликовал постановление, согласно которому с 1 июня по 4 июля будут закрыты Нева и все каналы Петербурга для парусников, маломерных и прогулочных судов. Также будут закрыты водные артерии Москвы и морской порт Сочи. Это будет сделано для обеспечения безопасности Кубка конфедераций.

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