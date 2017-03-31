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Войска Росгвардии будут следить за порядком на ЧМ-2018

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© Фото: Кирилл Брага/ РИА «Новости»

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Стражи порядка перегруппируют свои силы для обеспечения безопасности на чемпионате.

Войска Росгвардии перегруппируют свои силы, чтобы обеспечить безопасность регионов, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает информагентство Nation News со ссылкой на первого заместителя главнокомандующего войсками Росгвардии генерал-полковника Сергея Меликова.

"В первую очередь усилия будут сосредоточены на субъектах РФ, в которых в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Эти субъекты мы укрепим за счет перегруппировки личного состава на постоянной основе либо это будет командировка на период выполнения задач", - заявил он.

По его словам, главная задача стражей порядка – не допустить агрессивных действий фанатов и негативных событий. Меликов считает, что следует быть готовым ко всему, в том числе к предотвращению разных провокаций. "Никаких переводов сотрудников из региона в регион не будет", - подчеркнул он.

Меликов добавил, что генеральной репетицией для Росгвардии черед ЧМ-2018 станет Кубок конфедераций. По его данным, объем задач на мировом чемпионате будет больше, чем во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Кубок конфедераций 2017 года пройдет в Москве, Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России: Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

Быстрый поиск: Войска Росгвардии будут следить за порядком на ЧМ-2018

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