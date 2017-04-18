Реки и каналы Петербурга закроют на месяц из-за Кубка конфедераций

Реки и каналы Петербурга закроют на месяц из-за проведения Кубка конфедераций ФИФА. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на министерство транспорта России.

Ограничения вводятся с 1 июня до 4 июля для обеспечения безопасности проведения футбольных матчей. Водные пути будут закрыты для парусников, маломерных и прогулочных судов.

В запретные для плавания районы включаются акватории Большого (торгового) и Пассажирского (Морской фасад) морских портов Петербурга, порт в Сочи, а также участки внутренних водных путей в границах Петербурга, Москвы и Казани.

Исключение составят только водные транспортные средства, привлекаемые оргкомитетом для участия в самих футбольных мероприятиях или обеспечения безопасности, а также портовый флот (лоцманские, мусоровозы, буксиры и иные) и спасательные суда.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Петербурге и Москве. Во время чемпионата также пройдет праздник выпускников «Алые паруса».