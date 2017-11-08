Работу петербургского метро продлят в день футбольного матча между Россией и Испанией

В день футбольного матча между сборными России и Испании, который пройдет на стадионе «Санкт-Петербург» 14 ноября, метрополитен продлит время работы. Об этом 8 ноября сообщили в Российском футбольном союзе.

Станции «Выборгская», «Крестовский остров», «Чкаловская», «Черная речка» и «Петроградская будут открыты на вход до 01:30 ночи. Все остальные станции будут доступны на выход до 02:00 часов.

Для зрителей также организуют автобусы-шаттлы, которые доставят их к этим станциям. Для тех, кто захочет воспользоваться Яхтенным мостом, организуют работу трамвайных маршрутов №19 (Лахтинский разлив – станция метро «Старая деревня») и №48 (Лахтинский разлив – станция метро «Черная речка»).

В этом году на стадионе «Санкт-Петербург» проходил Кубок Конфедераций, а в следующем пройдет полуфинал Чемпионата мира по футболу. Также в 2020 году здесь может состояться стартовый матч чемпионата Европы – Российский футбольный союз уже подал соответствующую заявку.