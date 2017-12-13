ФИФА блокирует жителям Крыма покупку билетов на ЧМ-2018

ФИФА запретила жителям Крыма покупать билеты на чемпионат мира по футболу 2018 через свой сайт, пишут «Примечания». Такая же ситуация была с покупкой билетов на Кубок конфедерации 2017 года.

При попытке сделать заказ на компьютерах крымчан высвечивается ошибка: «Вы не оформили Вашу Заявку в отведенное вам время, и выбранные продукты удалены из корзины». Президент Крымского футбольного союза Юрий Ветоха сообщил, что это связано с антироссийскими санкциями.

«Интерфейс сайта ФИФА не видит Крым как Россию. Есть определенная санкционная история: ФИФА считает Крым частью Украины», - пояснил Ветоха. По его словам, к КФС обращались с заявками, и по этим заявкам закупались билеты через Российский футбольный союз.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи, Петербург и Москва.