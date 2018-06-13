«Кто в белом?»: за кого болеть на Чемпионате мира, если вы ничего не понимаете в футболе

Почему Чемпионат мира – это так важно?

Для начала введем вас в курс дела: на протяжении двух последних лет футбольные сборные сражались за право попасть на мундиаль в отборочных группах. 31 команда пробилась на турнир сквозь сито квалификации. Россия как страна-хозяйка попала в число лучших автоматически.

Фото: FIFA.com

Жребий разделил 32 команды на восемь групп, по четыре команды в каждой. Для того чтобы попасть в плей-офф, нужно занять первое или второе место в своей группе. Далее сборные будут играть на вылет, начиная с 1/8 и до самого финала.

Участие в Чемпионате мира – это пик карьеры футболиста, один из самых ответственных моментов в спортивной жизни. Мечтают об этом тысячи, но в окончательную заявку на турнир попадают только 23 человека. Великие игроки приобретают статус легендарных только после того, как поднимут Кубок мира над головой. К примеру, аргентинец Лионель Месси пять раз становился лучшим игроком планеты и выиграл все возможные трофеи на клубном уровне, но пресса не признает его лучшим футболистом в истории, пока он не приведет свою страну к золоту. Однажды Аргентина уже оступилась в финале, и из героя Месси едва не превратился во врага народа. Возможно, Чемпионат мира в России – это последний шанс для великого аргентинца, которому 24 июня исполнится 31 год.

Во многих странах футбол – это религия, из-за которой люди сходят с ума. В ближайший месяц вы сможете в этом убедиться.

Лионель Месси. Фото: AFP 2018 / Nicholas Kamm

Как за этим наблюдать?

Все матчи Чемпионата мира в России в прямом эфире покажут федеральные каналы. Большинство игр пройдут на «Первом канале» и «Матч-ТВ», несколько трансляций мы сможем увидеть на «России-1». Каждый день, в 12:00 «Санкт-Петербург.ру» выпускает блог «Кто в белом?». Мы немного рассказываем вам о вчерашних матчах и предлагаем самые яркие истории, связанные с предстоящими играми. А вы решаете, за кого болеть. Помните: любимую команду выбирают сердцем.

Матчи группы А

Россия – Саудовская Аравия

Когда? 14 июня, 18:00.

Где? Москва, стадион «Лужники».

Кто покажет? «1 канал».

В чем суть? Сборная России откроет Чемпионат мира игрой с одной из самых слабых команд турнира. Игра россиян в последнее время не впечатляет, но любой результат, кроме победы, болельщики воспримут как несмываемый позор.

За кого болеть?

За Сергея Игнашевича, стереотипного героя голливудского боевика

Игнашевич (№ 4 на футболке) – самый возрастной игрок нашей команды, скоро ему стукнет 39. Свою карьеру в сборной центральный защитник начал в 2000 году, когда нынешний главный тренер России Станислав Черчесов еще привлекался в команду в качестве действующего футболиста.

Сергей Игнашевич – это старый опытный коп, давно ушедший на покой, которому звонит президент США и просит в очередной раз спасти мир. Сергей давно объявил, что завершил карьеру в сборной. На позицию центрального защитника наигрывались другие игроки – Георгий Джикия и Виктор Васин, но оба травмировались перед чемпионатом. Других талантов наша система подготовки не вырастила, поэтому Станислав Черчесов вынужден был просить Игнашевича вернуться в сборную на время ЧМ-2018.

Читайте также:

Праздник к нам приходит: как изменится жизнь в Петербурге во время ЧМ-2018 с массой запретов

По окончании сезона Игнашевич может завершить карьеру не только в сборной, но и в родном клубе, ЦСКА. Сергей давно потерял скоростные качества и способен тягаться с более молодыми соперниками только с помощью опыта и выбора позиции. На него уже не однажды вешали всех собак после ошибок в обороне (такова доля любого центрального защитника).

При этом Сергей – приятный, эрудированный и интеллигентный человек. За сборную России он провел 121 матч – это рекорд, который вряд ли кто-то побьет в ближайшее время. Игнашевич – легенда нашего футбола, и будет очень обидно, если этот игрок уйдет на волне всеобщей ненависти после неудачной игры против молодого и более скоростного нападающего.

Сергей Игнашевич. Фото: Instagram / @ignashevich4

Против демонов Игоря Акинфеева

Журналист французского информационного агентства AFP перед Чемпионатом мира выразился очень точно: на мундиале Акинфеев должен показать, что демоны покинули его.

Российский вратарь (№ 1 на свитере) по праву считается талантливым и очень классным игроком, но в решающие моменты он несколько раз подводил команду. Первая катастрофа произошла в 2014 году во время Чемпионата мира в Бразилии. Сначала Акинфеев выронил из рук мяч и запустил его прямо в ворота в игре против сборной Южной Кореи. Затем неудачно сыграл на выходе в матче против Алжира. Результативные ошибки не позволили сборной выйти из группы.

Читайте также:

900 страниц требований FIFA: Конюшенная площадь готовится принять фанатов футбола

На Кубке конфедераций 2017 года в России (турнир проводится как репетиция перед Чемпионатом мира) Игорь нелепо вышел на перехват во время решающего матча против Мексики и пропустил обидный гол, который во многом определил судьбу встречи. При этом Акинфеев проводил за Россию выдающиеся матчи, его игра позволила сборной взять бронзу Евро-2008 и выйти на Евро-2016. ЧМ-2018 – кульминация в карьере голкипера. Кем он войдет в историю, великим вратарем или рохлей, который не в состоянии справиться с дрожащими руками во время решающих матчей? Посмотрим. В любом случае, он заслуживает нашей поддержки.

Видео: миха метляев / YouTube

Против Станислава Черчесова – самого неприятного тренера сборной за всю историю

Кто сказал, что переживать можно только за наших? Некоторые болельщики очень обрадуются неудачам сборной. Причина в неприятных качествах главного тренера команды, Станислава Черчесова (вы заметите его возле скамейки запасных). Он часто по-хамски ведет себя с журналистами, славится самовлюбленностью и постоянными конфликтами с опытными игроками. А еще не считает нужным объяснять свои решения болельщикам.

На протяжении двух лет игра сборной оставляет желать лучшего. Семь последних матчей подопечные Станислава Саламовича выиграть не смогли – хуже было только в 1912-1914 годах, когда Россия не сумела победить в восьми матчах подряд. В случае неудачи с Саудовской Аравией Черчесов может повторить это «достижение».

Станислав Черчесов. Фото: Александр Сафонов / «Чемпионат.com»

За игроков Саудовской Аравии – они не едят до захода солнца

Матч открытия приходится на последний день Рамадана, мусульманского поста длиной в месяц. В этот период верующие не едят и не пьют до захода солнца. Можете представить, каково команде было готовиться к турниру. К тому же, саудиты заселились на базу в Петербурге. Из-за белых ночей световой день в Северной столице длится почти 19 часов.

Перед игрой с Россией игроки Саудовской Аравии будут максимально истощены. Впрочем, главный тренер команды, чилиец Хуан Антонио Пицци, построил тренировочный процесс так, чтобы извлечь максимальную пользу из воздержания. К тому же, не исключено, что молитва и пост подарят нашим соперникам духовный подъем.

Сборная Саудовской Аравии. Фото: James Elsb / Getty Images

За Александра Головина – он может превратиться в Андрея Аршавина

Полузащитник ЦСКА Головин (№ 17 на футболке) считается самым талантливым игроком страны. Ему 22 года, он провел прекрасный сезон, в том числе достойно отыграв в Лиге Европы против мощных соперников. Мастерский контроль мяча, хорошее видение поля и умение принимать верные решения в ключевые моменты – вот его сильные качества.

Вокруг Головина давно ходят трансферные слухи: его сватают то в «Челси», то в «Арсенал», то в «Монако». Незадолго до Чемпионата мира взорвалась итальянская пресса: Головин якобы может подписать контракт с самым сильным клубом страны, туринским «Ювентусом». Своей игрой Александр доказывает, что достоин играть в Европе, и мундиаль может стать подтверждением профпригодности футболиста для зарубежных скаутов.

В России давно не было игрока, который блистал бы в зарубежном топ-клубе, – поколение Аршавина, Павлюченко и Билялетдинова давно ушло на покой. Головин может доказать, что в нашей стране по-прежнему рождаются таланты.

Александр Головин. Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

Египет – Уругвай

Когда? 15 июня, 15:00.

Где? Екатеринбург, стадион «Екатеринбург арена».

Кто покажет? «Матч ТВ».

В чем суть? Соперники сборной России по группе сойдутся не на жизнь, а на смерть. Уругвай считается фаворитом нашего квартета, Египет тоже очень силен.

За кого болеть?

За Мохаммеда Салаха, раненого супергероя прошедшего сезона

Египтянин (№ 10 на футболке) в этом году творит что-то невероятное: он вывел «Ливерпуль» в финал Лиги Чемпионов, забил 32 гола в английской Премьер-лиге и стал настоящим божеством у себя на родине. Салах – это культовая фигура, на которую равняются все египетские мальчишки. По мнению ряда экспертов, Мохаммед входит в тройку сильнейших игроков планеты вместе с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

В упомянутом финале ЛЧ, ради которого Салах даже на один день перестал держать Рамадан (многие египтяне тоже столкнутся с трудностями из-за своей веры), футболист получил травму после грязного приема испанца Серхио Рамоса. Повреждение плеча оказалось не слишком серьезным, но до сих пор непонятно, сможет ли Салах выйти на поле в матче против Уругвая. Зато со сборной России он, на нашу беду, обязательно сыграет.

Фото: Clive Brunskill / Getty Images

За Луиса Суареса, который обязательно кого-нибудь укусит

Суарес (№ 9 на футболке) – один из самых талантливых нападающих планеты. А еще он мог бы сыграть акулу в фильме «Челюсти».

Уругваец кусал своих соперников уже три раза, самым известным стал эпизод с защитником сборной Италии Джорджо Кьеллини. Суарес укусил его за плечо во время матча ЧМ-2014, но судья этого не заметил. В дальнейшем Луиса наказали как рецидивиста, он был отлучен от футбола на четыре месяца и заплатил штраф.

В 2014 году болельщик из Норвегии поставил пять долларов на то, что Луис кого-нибудь в очередной раз укусит и получил более 900 долларов чистой прибыли. Вы тоже можете заключить пари с букмекерами и разбогатеть.

Итальянец Кьеллини показывает судье следы от зубов Суареса, 2014 год. Фото: AFP

За Чемпионат мира, который должен пройти на высоком уровне

Разумеется, это относится не только к матчу Египет-Уругвай. Каких бы политических взглядов вы ни придерживались и как бы ни относились к футболу, вам наверняка будет приятно, если главный спортивный праздник планеты в нашей стране пройдет удачно.

Иностранные гости должны увидеть нашу огромную и иногда прекрасную страну, а мы сможем доказать самим себе, что Россия – часть цивилизованного мира, радушная хозяйка, которая вместе со всем человечеством готова идти вперед.

Если вы хотите, чтобы матчи Чемпионата стали еще интереснее, подписывайтесь на группу «Санкт-Петербург.ру» в социальной сети «ВКонтакте». Каждый день в 12:00 вас будет ждать блог «Кто в белом?», в котором мы посоветуем, за кого сегодня стоит поболеть. Уже завтра мы расскажем о командах группы B.