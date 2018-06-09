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900 страниц требований FIFA: Конюшенная площадь готовится принять фанатов футбола

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© Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
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    Главная сцена Петербурга на время ЧМ-2018 сможет одновременно вместить 15 тыс. болельщиков.

    Конюшенная площадь готовится стать официальной фан-зоной Чемпионата мира по футболу. Главная сцена Петербурга будет работать ежедневно с 14 июня по 15 июля с 11 до 23 часов.

    Здесь будут идти трансляции матчей не только с российской сборной, будут показаны все 64 матча. Вход на территорию фан-зоны будет свободный для всех желающий, но для этого придется соблюдать несколько правил, например, нельзя пить алкоголь в стеклянных бутылках или проносить опасные предметы, на входе устроят пункты проверки.

    Обещают, что досмотр будет максимально оперативным и корректным. Организуют три основных входа в фан-зону: от Спаса-на-Крови, со стороны Марсова поля и с Большой Конюшенной.

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    Максимальное количество людей, которое сможет вместить фан-зона, – 15 тыс. болельщиков. На входах установят счетчики посетителей площадки для того, чтобы количество людей, одновременно находящихся на площадке, не превышало критическую массу.

    Остальным любителям футбола придется смотреть трансляции матчей дома, в барах Северной столицы или еще на двух оборудованных администрацией Петербурга площадках: у выставочного центра «Ленэкспо» на Васильевском острове и у спортивного комплекса «Юбилейный» на проспекте Добролюбова.

    Конюшенная площадь становится фан-зоной не первый раз, она уже была опробована в дважды – во время Чемпионата мира по хоккею в 2016 году и во время Кубка конфедераций в 2017 году. По сравнению с прошлыми годами, фан-зона увеличилась: к ЧМ-2018 поставили два дополнительны экрана, чтобы трансляцию матчей могли посмотреть даже те, кто опаздывает или «застрял» в очереди на проверку.

    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

    Здесь, как и в прошлые годы, можно будет не только посмотреть матчи, но и просто хорошо отдохнуть, запланирована масштабная культурная программа и выступление многих звезд. Полный список имен назовут 14 июня, однако на сцене фан-зоны точно будет петь народный артист России, солист Мариинского театра и посол Чемпионата мира 2018 года Василий Герелло.

    «Я думаю, что футболисты и фанаты футбола тоже любят оперу. Что касается результатов российской сборной на ЧМ-2018, то надежда умирает последней. Первый матч я посмотрю в «Лужниках». Остальные буду стараться смотреть в официальной фан-зоне Петербурга», – рассказал Василий Герелло.

    Пока организаторы приоткрыли завесу тайны лишь на два дня: в первый день работы фан-зоны, 14 июня, выступят «Ночные Снайперы», а в последний, 15 июля, «Несчастный случай» и московская группа «Therr Maitz».

    «За все время работы фан-зоны выступит около 40 коллективов на любой музыкальный вкус. Сцена Фестиваля болельщиков FIFA – это не банальный прямоугольник, но впечатляющая конструкция, которая станет великолепным фоном для миллиона фотографий и воспоминаний», – отметил президент корпорации PMI Евгений Финкельштейн, которая занимается культурной программой.

    Фото: Яна Рубина / «Санкт-Петербург.ру»
     

    Фан-зону на Конюшенной строят по четким требованиям FIFA. Так называемый документ с тем, что и где должно находиться, состоит из порядка 900 страниц, все расписано до мелочей, указаны даже расстояния между павильонами, ни одно из правил нельзя нарушать, иначе фан-зону просто не откроют. Оператором площадки является ООО «Би-Си-Эй», за исполнение правил отвечает комитет по физической культуре и спорту.

    Во сколько обошлась бюджету фан-зона на Конюшенной, не называют. Например, фан-зон ЧМ-2018 в МГУ стоила 1,2 млрд рублей налогоплатильщиков, в Ростове-на-Дону фан-зона стоила почти 450 млн рублей.

    Конюшенная площадь будет разделена на две части. С одной стороны поставят тенты спонсоров и официальные магазины, где можно будет купить матрешку или футбольный мяч с символикой ЧМ-2018, а с другой – съесть хот-дог. Все точки питания будут лицензированные, поэтому Смольный дает гарантию, что никто не отравится.

    Около главной сцены, которая, предположительно, выполнена в форме кокошника, возводится отдельный павильон, где трансляции матчей смогут посмотреть люди с ограниченными возможностями, для их удобства на входах будут работать 100 специальных волонтеров. Всего на территории фан-зоны ежедневно будут помогать гостям 500 волонтеров.

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    Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. Помимо двух столиц, матчи примут Сочи, Казань, Нижний Новгород, Волгоград, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Калининград и Екатеринбург. В городе на Неве пройдет полуфинал турнира, игра за третье место, а также четыре матча группового этапа:

    – 15 июня 2018 года сыграют Иран и Марокко;

    – 19 июня 2018 года сыграют Россия и Египет;

    – 22 июня 2018 года сыграют Бразилия и Коста-Рика;

    – 26 июня 2018 года сыграют Аргентина и Нигерия.

    Во время чемпионата в Петербурге будут базироваться пять сборных – Англии, Хорватии, Саудовской Аравии, Южной Кореи и Коста-Рики. Команда Саудовской Аравии прилетит 9 июня, Хорватии – 11 июня, остальные – 12 июня.

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