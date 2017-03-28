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Смольный определился с датой «Алых парусов-2017»

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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При этом чиновники озвучили эту же дату еще в октябре 2016 года.

Смольный окончательно определился с датой проведения праздника выпускников «Алые паруса» в 2017 году. Комитет по печати и взаимодействию со СМИ опубликовал официальную дату - пятница, 23 июня.

При этом заместитель председателя комитета Кирилл Смирнов озвучил эту же дату еще в октябре 2016 года, а также сообщил, что к торжеству начали готовится заранее, осенью.

Главной причиной такой спешки стал предстоящий Кубок Конфедерации, во время которого и пройдут «Алые паруса». «Важно совместить эти активности», - отметил Смирнов.

По традиции праздник «Алые паруса» проходит в Северной столице после школьных экзаменов. Основное действо проходит на Дворцовой площади, также есть альтернативная сцена на стрелке Васильевского острова.

В 2016 году «Алые Паруса» были названы самым ярким событием Европы. Причем за звание Best European Event Award боролись 276 проектов из 22 стран. В финале «Алые Паруса» опередили более ста номинантов на премию.

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