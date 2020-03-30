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Самые ожидаемые события 2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге

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30 Июля 2020, 13:41

Подавляющее большинство россиян положительно оценивают предстоящий чемпионат Европы УЕФА 2020 года, четыре игры которого пройдут во втором по величине городе России Санкт-Петербурге, согласно данным, предоставленным государственным Российским центром изучения общественного мнения.

Московская ВЦИОМ является старейшей и ведущей компанией в области маркетинга и общественного мнения на постсоветском пространстве, которая сотрудничает с избирательными центрами со всего мира.

В недавнем опросе приняли участие 2 006 респондентов в возрасте 18 лет и старше, 466 из которых являются жителями Санкт-Петербурга, а остальные – из 80 регионов страны.

Результаты опроса показали, что целых 74% опрошенных, испытывают эмоции от того, что масштабное событие в мире футбола пройдёт в этом древнем городе. Матчи, которые проходят в рамках Евро-2020, должны остаться запоминающимися для туристов и россиян.

Другие показатели

 

Между тем, жители Санкт-Петербурга указали почти те же цифры в отношении локального хостинга Евро-2020. Опрос показал, что 74% жителей второго по величине города России выступают за предстоящие игры, в то время как более половины жителей, именно 55% считают, что их город проведёт турнир на высшем уровне. Ещё до пандемии проводились отчёты по готовности стадиона к приёму гостей и команд. Губернатор города поспособствовал тому, чтобы общественный транспорт, места с большим скоплением народа были подготовлены на должном уровне.

Город не первый раз встречает фанатов футбола. До этого тут проводились Кубок Конфедерации и Кубок мира ФИФА. Все проекты были успешно проведены. Это подтверждает и генеральный директор Оргкомитета Евро-2020 Алексей Сорокин. Он отметил, что повышенный интерес к мероприятию доказан количеством заявок на билеты. Ставка идёт один к пяти. Это значит, что на один билет претендует целых пять покупателей.

Из-за того, что Евро-2020 скорее всего будет перенесено на следующий год, была вероятность возврата билетов, но пока таких данных нет. Сорокин подтвердил, что периодически мониторит списки, но не видит масштабных цифр. Он считает, что стоимость билета не такая огромная, чтобы семейный бюджет пострадал. Нет смысла отказываться от ценного пропуска на яркий матч, который состоится, хоть и был перенесён.

Кстати о ставках. Если вы давно наблюдаете за играми футбола, умеете прогнозировать, то вам подойдёт bet365. Организация не просто принимает ставки, но и показывает интересные матчи, освещает события.

Подробности проведения

 

Чемпионат Европы УЕФА 2020 года, более известный как Евро-2020, является шестнадцатым по счёту европейским футбольным турниром, проводимым раз в четыре года среди мужчин. В нём может принимать участие двадцать четыре футбольные команды УЕФА. Главное спортивное мероприятие будет проходить с 12 июня по 12 июля следующего года на всём континенте в ознаменование 60-летия УЕФА.

Санкт-Петербург был выбран местом проведения предстоящих игр наряду с 11 другими направлениями по всему континенту. Второй по величине город России после Москвы получил право на проведение трёх матчей группового этапа и одного из четвертьфиналов Евро-2020 в рамках решения Исполнительного комитета УЕФА.

Матчи Евро-2020 пройдут на стадионе «Санкт-Петербург» – месте с раздвижной крышей, который служит площадкой для российского футбольного клуба «Зенит».

Запущенный в 2017 году в соответствии со всеми стандартами УЕФА и ФИФА для Кубка конфедераций ФИФА, стадион рассчитан 61 тыс.мест. Он считается вторым по величине спортивным комплексом в Российской Федерации. Первое место принадлежит стадиону в Лужниках. Тот в свою очередь разместил у себя 81 тыс. зрителей. На арене уже состоялся чемпионат мира по футболу 2018 года.

Чемпионат проводится с 1960 года. В этом году знаменательная дата – 60 лет со дня первой встречи. Из-за этого организаторы и запланировали большой турнир в двенадцати городах разных стран. 

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