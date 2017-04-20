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Лайнер Viking Sky 2 мая откроет круизную навигацию в Петербурге

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© Фото: cruisemaven.com

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Всего в летнюю навигацию 2017 года порт Северной столицы примет 243 круизных лайнера.

Лайнер класса люкс Viking Sky 2 мая откроет круизную навигацию в Петербурге, он принадлежит компании Viking Ocean Cruises. Об этом сообщили в пресс-службе Пассажирского порта «Морской фасад».

Всего в летнюю навигацию 2017 года порт Северной столицы примет 243 круизных лайнера, на борту которых город будет 540 тыс. туристов. Впервые в порт Петербург совершат заходы девять судов.

Закрытие летней навигации ожидается 17 октября заходом судна AIDAvita компании Carnival Corporation. Генеральный директор АО «ПП СПб МФ» Вадим Каширин заявил, что вся инфраструктура порта уже готова к летней навигации. На период массовых городских мероприятий в порту будут усилены меры безопасности.

Навигация по рекам и каналам Петербурга открылась с 14 апреля, по Неве - с 10 апреля. В 2017 году реки и каналы Северной столицы закроют с 1 июня до 4 июля из-за проведения Кубка конфедераций ФИФА.

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