Смольный оспорит сроки закрытия рек и каналов Петербурга в июне. Ранее стало известно, что в 2017 году реки и каналы Северной столицы закроют с 1 июня до 4 июля из-за проведения Кубка конфедераций ФИФА.

В данный момент специалисты комитета по транспорту изучают проект Министерства транспорта РФ о закрытии водных маршрутов и готовят предложения для уменьшения сроков.

"Кроме того, комитет по транспорту намерен проработать с судоходными компаниями варианты изменения маршрутов водного транспорта в целях минимизации неудобств для петербуржцев и гостей города", - говорится на сайте Смольного.

Глава комитета по туризму Андрей Мушкарев заявил, что в случает закрытия навигации на время проведения Кубка конфедераций до 50% петербургских судоходных компаний могут обанкротиться, пишет АБН.

Чиновник отметил, что компании, которые организуют прогулки по рекам и каналам Петербурга, - субъекты среднего и малого бизнеса. Для них "выпадение месяца может привести к негативным последствиям вплоть до банкротства".

Мушкарев также сказал, что Петербург понесет "огромные косвенные потери" при закрытии навигации на месяц. Это, в частности, репутационный ущерб для туристической отрасли.