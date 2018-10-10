Представитель футболистов Кокорина и Мамаева анонсировал их официальное заявление

Футболисты «Зенита» Александр Кокорин и «Краснодара» Павел Мамаев выступят с официальным заявлением после двух инцидентов с избиением людей. Об этом заявил представитель футболистов в эфире телеканала «Москва 24».

«Они сделают заявление по этому поводу. Я за них говорить его не буду, наверное. Когда они решат, когда будет удобный правильный момент, они это сделают. Они не задержаны. Дело возбуждено», – заявил представитель Кокорина и Мамаева. Он также добавил: «Кто они? Решайте.»

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В московской кофейне в понедельник, 8 октября, Кокорин и Мамаев избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака за то, что он сделал им замечание. Футболисты громко себя вели и были в состоянии алкогольного опьянения. До этого Кокорин и Мамаев напали на водителя телеведущей Ольги Ушаковой.