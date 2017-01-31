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Смольный согласовал уже второй митинг за передачу Исаакия РПЦ

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© Фото: photosight.ru

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При этом митинг в защиту собора правительство Петербурга провести не разрешило.

Правительство Петербурга согласовало еще один митинг в поддержку передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Заявку на проведение акции подавало ПАО "Городские Инновационные Технологии". Митинг состоится на Марсовом поле 7 февраля в 11:00.

Инициатором митинга стал председатель совета директоров "ГИТ" и депутат от "Единой России" Грант Агасьян. По его словам, провести акцию предложили люди, проживающие в домах, которыми управляют "Городские Инновационные Технологии".

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"Главная идея митинга – единство жителей Санкт-Петербурга. Мы хотим положить конец спорам и унижающему наш город противостоянию. Мы будем рады видеть на нем представителей всех конфессий Северной столицы, активистов, участников общественных объединений и всех неравнодушных петербуржцев, которые поддерживают данную инициативу. Мы считаем, что храм может быть только храмом, и это самое важное в данном вопросе. Мы не выдвигаем никаких других лозунгов и призываем принять участие в митинге всех, кто согласен с нами", — заявил Агасьян.

Изначально митинг планировали провести 28 января на Исаакиевской площади, однако согласовать удалось другое место и дату.

В "ГИТ" добавили, что письма с просьбой поддержать инициативу были направленны представителям всех основных конфессий Петербурга — в Русскую православную церковь, в Католическую церковь, в Совет муфтиев России, в Еврейскую общину и в Буддийскую традиционную сангху, а также президенту России Владимиру Путину, губернатору Петербурга Георгию Полтавченко, председателю городского Законодательного собрания Вячеславу Макарову и "другим высокопоставленным лицам государства".

Ранее Смольный согласовал проведение акции в поддержку передачи Исаакиевского собора РПЦ. Ее провели активисты Народного освободительного движения 28 января на Марсовом поле. На акции собралось не более 30 человек. В то же время на Марсовом поле состоялся митинг против передачи Исаакиевскго собора РПЦ. По различным данным, на нем собралось от двух до пяти тысяч человек. При этом правительство Петербурга не согласовало этот митинг.

Ранее стало известно, что депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов подал в Смольный заявку на проведение крестного хода в поддержку передачи собора. Планируется, что крестный ход пройдет 11 февраля с 11:30 до 13:00 от Казанского собора до Исаакиевского.

В пятницу, 27 января, Василеостровский районный суд отказался рассмотреть иск к Смольному против передачи собора.

В интернете также продолжают сбор подписей против передачи храма Русской православной церкви, петицию уже подписали более 206 тыс. человек. Ее доставят губернатору Петербурга Георгию Полтавченко и президенту России Владимиру Путину после того, как число подписей достигнет 300 тыс.

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