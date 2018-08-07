По делу о подготовке теракта в Казанском соборе будут судить 18-летнего Евгения Ефимова

Дело о подготовке теракта в Казанском соборе 9 августа рассмотрит Московский окружной военный суд. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Обвинение предъявлено 18-летнему Евгению Ефимову. Его будут судить по статьям «Приготовление к теракту» и «Изготовление взрывчатого вещества».

По версии следователей, в 2017 молодой человек увлекся идеями ислама и познакомился с несколькими единоверцами. Он стал членом кружка, в котором состояли еще четыре человека.

В ноябре эмиссар запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» Мансур одобрил план, согласно которому Ефимов должен был устроить самоподрыв в соборе. Помимо этого, рассматривались варианты, что он взорвет расположение ОМОНа на набережной канала Грибоедова или нападет на прохожих с ножом.

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Вскоре ЦРУ перехватило переписку Ефимова с одним из знакомых и передало информацию в ФСБ. Как оказалось, молодой человек готовил бомбу в арендованном гараже. Затем силовики за неделю до теракта, 10 декабря, задержали молодого человека после того, как хозяин гаража учуял в нем резкий химический запах.

Ефимов признал свою вину в подготовке теракта. Помимо него, ФСБ задержала его четверых знакомых, но не смогла доказать их причастность к планируемому взрыву.

Ранее фигурант дела Алисхан Эсмурзиев был приговорен к двум годам лишения свободы. Его признали виновным в хранении оружия и несообщении о преступлении.

Другой фигурант, Шамиль Омаргаджиев, получил 2,5 года лишения свободы и штраф в 50 тыс. рублей.