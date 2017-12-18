Путин поблагодарил Трампа за информацию о готовящемся теракте в Петербурге

Президент России Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную ЦРУ информацию, которая помогла задержать террористов, готовивших серию терактов в Петербурге, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер попросил передать слова благодарности директору Центрального разведывательного управления и оперативным сотрудникам американской разведки. Также Путин заверил Трампа, что российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США, незамедлительно передадут ее американским коллегам.

ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Северной столице 15 декабря. Семь участников запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» были задержаны в ходе спецоперации, проведенной 13-14 декабря. Злоумышленники планировали серию взрывов с участием смертников на 16 декабря. Один из них должен был случиться в Казанском соборе.