Готовивший теракт в Казанском соборе Евгений Ефимов получил 5 лет колонии

Московский окружной военный суд признал Евгения Ефимова виновным в подготовке теракта в Казанском соборе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Ефимов свою вину полностью признал. Ему назначили наказание в виде пяти лет колонии строгого режима со штрафом в 100 тыс. рублей.

Следователи установили, что Ефимов в гараже на Литовской улице в декабре 2017 года изготавливал взрывчатое вещество. При обыске там нашли необходимые ингридиенты.

Предотвращению теракта, помимо прочего, поспособствовала мать Ефимова, которая обратилась в правоохранительные органы, сообщает ТАСС. По словам подсудимого, он понял, что пытался совершить «зверское преступление», только когда оказался в СИЗО.

В своем последнем слове молодой человек извинился перед всеми жителями Петербурга. Он добавил, что с террористами он связался благодаря «людям из интернета», с которыми переписывался в социальных сетях.

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По версии правоохранителей, в 2017 Ефиомв увлекся идеями ислама и познакомился с несколькими единоверцами. Он стал членом кружка, в котором состояли еще четыре человека.

В ноябре эмиссар запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» Мансур одобрил план, согласно которому Ефимов должен был устроить самоподрыв в соборе. Помимо этого, рассматривались варианты, что он взорвет расположение ОМОНа на набережной канала Грибоедова или нападет на прохожих с ножом.

Ранее фигурант дела Алисхан Эсмурзиев был приговорен к двум годам лишения свободы. Его признали виновным в хранении оружия и несообщении о преступлении. Другой фигурант, Шамиль Омаргаджиев, получил 2,5 года лишения свободы и штраф в 50 тыс. рублей.