Организатора взрыва в «Перекрестке» Дмитрия Лукьяненко отправили на принудительное лечение

Организатора взрыва в «Перекрестке» на Кондратьевском проспекте Дмитрия Лукьяненко отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Мужчина пробудет в психиатрической клинике до декабря 2018 года.

Взрыв в камере хранения супермаркета случился 27 декабря 2017 года. В результате происшествия пострадали 18 человек. Правоохранители задержали Лукьяненко спустя три дня после случившегося, позже его признали невменяемым.

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После инцидента в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Террористический акт, повлекший причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких последствий». Следствие считает, что 35-летний мужчина умышленно заложил самодельный взрывпакет в камеру хранения.

Сам Лукьяненко объяснил свой поступок ненавистью к организаторам и адептам школы самосовершенствования «Дэир», чьи психологические тренинги он посещал ранее.