В Петербурге вынесли приговор фигуранту дела о подготовке теракта в Казанском соборе

Кировский районный суд Петербурга приговорил Алисхана Эсмурзиева, фигуранта дела о подготовке теракта в Казанском соборе, к двум годам лишения свободы. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Эсмурзиева признали виновным в хранении оружия и несообщении о преступлении. Следствие установило, что он знал о намерениях Евгения Ефимова, которого обвиняют в подготовке взрыва, но не рассказал об этом.

Подсудимого не только приговорили к лишению свободы в колонии-поселении, но и штрафу в 50 тыс. рублей.

Ранее Пушкинский районный суд назначил другому фигуранту дела, Шамилю Омаргаджиеву, 2,5 года лишения свободы и штраф в 50 тыс. рублей.

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Теракты в Северной столице предотвратили в декабре 2017 года. В ходе спецоперации, проведенной 13-14 декабря, были задержаны семь членов законспирированной ячейки «Исламского государства», чья деятельность запрещена в нашей стране. Злоумышленники планировали устроить серию взрывов 16 декабря с участием террористов-смертников.

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