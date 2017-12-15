ФСБ предотвратила крупный теракт в Петербурге

Спецслужбам удалось предотвратить серию терактов в Северной столице, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России. В ходе спецоперации, проведенной 13-14 декабря, были задержаны семь членов законспирированной ячейки «Исламского государства», чья деятельность запрещена в нашей стране.

Злоумышленники планировали устроить серию взрывов 16 декабря. В местах массового скопления людей боевики планировали подрывать самодельные взрывные устройства, «в одном из культовых учреждений» должен был взорваться террорист-смертник.

У задержанных изъяли значительно количество взрывчатых веществ, автоматическое оружие, боеприпасы, компоненты СВУ и экстремистская литература. Вместе с тем была ликвидирована лаборатория по изготовлению бомб.

Несколько дней назад ФСБ отчиталась о предотвращении крупных терактов в Московском регионе, готовившихся на новогодние праздники и период президентской кампании. Злоумышленники также планировали атаки смертников и изготавливали самодельные бомбы в лаборатории.